Senožeški lovci nagrajeni za skrb za divjad in gozdove (FOTO)

DOLENJA VAS

Lovska družina Senožeče deluje že 80 let. Razvijajo lovsko tovarištvo in skrbijo za ohranitev živali.

Vrhunec jubilejnega leta je Lovska družina (LD) Senožeče počastila v Dolenji vasi, ko so se na osrednji slovesnosti ob 80-letnici delovanja ob lovskem domu, zgrajenim s prostovoljnim delom, zbrali člani domače LD, prijatelji narave, krajani in številni gostje sosednjih LD in organizacij. Zbrane sta pozdravila starešina domače LD Egon Colja in divaška županja Alenka Štrucl Dovgan; slednja je ob letošnjem divaškem občinskem prazniku izročila najvišje občinsko priznanje prav LD Senožeče, in sicer za 80-letno neprekinjeno delovanje, zvesto in predano skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja in ...