September se bo začel oblačno, a poletja še ni konec

Danes bo v notranjosti Slovenije bolj oblačno in sivo septembrsko jutro, sredi dneva pa se bo pokazalo sonce, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V sredo so možne še posamezne plohe in nevihte. V drugi polovici tedna bo vreme stabilno in sončno, temperature pa bodo ob koncu tedna marsikje znova presegle 30 °C, nadpovprečno toplo vreme pa naj bi vztrajalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

»V sredo bo sprva dokaj sončno, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost in popoldne pričakujemo, da se bodo predvsem nad hribovitimi predeli spet pojavljale plohe in nevihte. Potem pa od četrtka in vsaj nekako do torka ne pričakujemo kakšnih bistvenih padavin,« je za STA dodal prognostik Timotej Kozelj z Arsa. Ob koncu tedna bodo popoldanske temperature marsikje znova presegle 30 stopinj Celzija, kar je za začetek septembra zelo visoko, navajajo na Arsu. Za nami je zelo vroče in zelo sušno meteorološko poletje.

Arso bo prve podatke o tem, kakšno je bilo minulo trimesečje glede na dolgoletno povprečje, objavil predvidoma v sredo dopoldne, je za STA povedal klimatolog Gregor Vertačnik. Medtem ko se meteorološka jesen začenja danes, pa se bo koledarska jesen začela z jesenskim enakonočjem. To bo letos nastopilo 23. septembra nekaj po 2. uri zjutraj. Na ta dan bosta svetli in temni del dneva enako dolga. Nato bo do zimskega solsticija sledilo obdobje, ko se bo svetli del dneva vsak dan za nekaj minut skrajšal.