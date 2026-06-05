Serijo o Metodu Trobcu si je ogledalo več kot 400.000 gledalcev: kakšen je bil pa proračun?

Serija Pošast za železno zaveso, ki je spomladi na RTV Slovenija obudila zgodbo enega najbolj razvpitih slovenskih morilcev, Metoda Trobca, je očitno našla svoje občinstvo. Čeprav je bila šestdelna serija na sporedu v poznem sobotnem terminu okoli 22.10, si jo je po podatkih RTV Slovenija v povprečju ogledalo 83.400 gledalcev oziroma 4,4 odstotka prebivalcev. To je predstavljalo 14-odstotni delež vseh takratnih gledalcev televizije.

Na RTV poudarjajo, da je serija dosegla precej širši krog ljudi, kot kaže povprečna gledanost. »Vsaj minuto kateregakoli dela nadaljevanke si je ogledalo skoraj 410.000 različnih gledalcev,« so pojasnili za Slovenske novice. Dodali so še, da je serija zabeležila »več kot 100.000 ogledov prek RTV 365 in spletnega portala rtvslo.si«.

Metod Trobec. FOTO: Ljubo Vukelič

Serija, ki jo je ustvaril režiser Tomaž Gorkič, je med gledalci sprožila številne odzive. Navdih črpa iz zgodbe Metoda Trobca, prvega in najbolj razvpitega serijskega morilca v Sloveniji, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja umoril najmanj pet žensk. Čeprav zgodba temelji na resničnih dogodkih, ustvarjalci poudarjajo, da ne gre za dokumentarni prikaz, temveč za umetniško interpretacijo. Ustvarjalci so večkrat poudarili, da njihov namen ni poveličevanje morilca, ampak prikaz družbenih okoliščin, ki so omogočile, da je lahko tako dolgo ostal neopažen.

Tomaž Gorkič. FOTO: Jože Suhadolnik

V glavni vlogi nastopa mladi igralec Svit Stefanija, ob njem pa Saša Pavlin Stošić, Marko Mandić, Sebastian Cavazza in drugi. Serija je zaradi svoje tematike, vizualne podobe in precej temačnega pristopa razdelila občinstvo. Medtem ko so nekateri hvalili atmosfero, fotografijo in pogum ustvarjalcev, so drugi opozarjali na nevarnost pretiranega osredotočanja na psihologijo storilca. Kljub temu je serija po podatkih RTV uspešno ohranjala zanimanje gledalcev. »Prvi del serije je bil sicer najbolj gledan, vendar je serija skozi celotno predvajanje ohranjala stabilno raven gledanosti,« pojasnjujejo. Dodajajo še, da je serija pozitivno vplivala na gledanost termina, saj je »skoraj podvojila število gledalcev v primerjavi s povprečjem šestih sobotnih večerov pred njenim začetkom.«

Navdih za serijo o serijskem morilcu je bil Metod Trobec. FOTO: 666productions

Proračuna ne želijo razkriti

Precej manj konkretni pa so bili sogovorniki pri vprašanju o proračunu. RTV Slovenija kljub našemu vprašanju ni razkrila, koliko je znašal proračun serije. Namesto številke so navedli le, da je projekt nastal v neodvisni produkciji Zavoda 666 Productions s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in Občine Medvode, RTV Slovenija pa je sodelovala kot eden od koproducentov.

Metod Trobec. FOTO: Arhiv

Tudi v produkcijski hiši višine proračuna niso želeli razkriti. Pojasnili so zgolj, da je bil projekt »finančno in produkcijsko zastavljen kombinirano, z javnimi sredstvi ter partnerskimi koprodukcijskimi vložki in storitvami.« Snemanje je trajalo 20 snemalnih dni in je v celoti potekalo v Sloveniji, v Žlebeh, Tržiču, Ljubljani in na Vrhniki. Pri projektu so poleg RTV Slovenija sodelovali še številni koproducenti, med njimi A Atalanta, MB GRIP, Zvokarna, Zavod Polifon, Zavod Vesnik, RAW, NuFrame in Društvo veselih umetnikov. V produkciji pravijo, da so z odzivom zadovoljni. »Gre za izrazito žanrski projekt, ki v slovenskem televizijskem prostoru predstavlja razmeroma redek format,« so zapisali. Koliko je torej stal eden najbolj odmevnih slovenskih televizijskih projektov letošnjega leta, za zdaj ostaja skrivnost.