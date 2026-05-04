Predstavitvena informacija  |   MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
P. I.
 4. 5. 2026 | 09:49
Program Social Impact Award (SIA) mladim podjetnikom, ki delujejo na področju pozitivnega družbenega in okoljskega vpliva, omogoča, da s svojimi idejami ustvarjajo trajne družbene spremembe in gradijo prihodnost po svoji meri.

»Šesta sezona programa Social Impact Award v Sloveniji potrjuje, da mladi ne prepoznavajo zgolj izzivov v svojem okolju, temveč nanje tudi aktivno odgovarjajo z drznimi in trajnostnimi rešitvami. Iščemo projekte, ki premikajo meje in dokazujejo, da ima podjetništvo v rokah mladih resnično moč ustvarjati spremembe,« poudarja Gal Krajnčič, koordinator programa Social Impact Award Slovenia 2026.

Kaj je Social Impact Award?

Social Impact Award je mednarodni program za mlade, ki prek inovacij in podjetništva oblikujejo boljšo prihodnost. Po petih uspešnih letih, v katerih je več kot 250 posameznikov razvilo več kot 100 drznih projektov – vse od trajnostne hrane pa do digitalnega vključevanja – SIA v svoji 6. sezoni v Sloveniji ostaja ključna odskočna deska za nove družbene spremembe. Program je za udeležence v celoti brezplačen.

Kdo se lahko prijavi?

  • Mladi med 15. in 30. letom, ki jih navdihuje podjetniški svet.
  • Ekipe ali posamezniki z idejo ali projektom, ki obravnava družbene ali okoljske probleme.
  • Kreativci, ki verjamejo, da je podjetništvo ključno orodje za pozitivne spremembe v družbi.

Ključni datumi:

  • Odprtje prijav: 22. april 2026
  • Rok za prijavo: 15. maj 2026
  • Razglasitev ekip v programu: 25. maj 2026
  • Inkubacija: od 1. junija do 31. avgusta 2026
  • Zaključna prireditev: 18. september 2026

Zakaj se pridružiti?

  • Mentorstvo 1 na 1: individualna podpora strokovnjakov, ki idejo pomagajo spremeniti v realnost.
  • Praktične delavnice: brezplačna usposabljanja o gradnji poslovnih modelov, trajnosti in načinih financiranja.
  • Globalna mreža: dostop do mednarodne skupnosti in povezovanje z uspešnimi družbenimi podjetniki.
  • Finančni zagon: priložnost za pridobitev denarnih nagrad in dostop do obsežnega nagradnega sklada, ki podpira nadaljnji razvoj in rast vaše ideje.

Potek programa

Program bo potekal od maja do septembra 2026. Osrednje aktivnosti bodo organizirane v poletnih mesecih, ko imajo mladi največ časa za razvoj svojih zamisli. Najboljše ideje se bodo uvrstile v finalni izbor, v okviru katerega bodo deležne poglobljene inkubacije, snemanja predstavitvenega videa ter intenzivnega mentorstva z uspešnimi podjetniki in drugimi strokovnjaki.

Zaključek programa bo prinesel predstavitev idej pred strokovno žirijo in vseslovensko spletno glasovanje, ki bo določilo končne zmagovalce Social Impact Award Slovenia 2026.

Kako se prijaviti?

Prijavni obrazec in vse podrobne informacije so na voljo na spletni strani. Dodatna vprašanja lahko naslovite na: gal.krajncic@socialimpactaward.net.

Impact Bootcamp

Impact Hub Slovenia v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani za vse, ki še razmišljajo o razvoju lastne ideje z družbenim ali okoljskim vplivom, organizira dvodnevni Impact Bootcamp, ki bo potekal 8. in 9. maja v Impact Hubu v Ljubljani. Namenjen je mladim, ki želijo razviti ali nadgraditi idejo z družbenim ali okoljskim vplivom. Kot vstopna točka bo udeležence vodil od prepoznave problema do oblikovanja prve rešitve, ob tem pa ponuja tudi priložnost za pripravo na prijavo na Social Impact Award 2026. Prijave so odprte na povezavi.

O Slovenski agenciji za mlade (SLOAM)

SLOAM je nevladna in neprofitna organizacija v javnem interesu, ki mladim med 12. in 30. letom omogoča osebno rast ter spodbuja aktivno državljanstvo in družbeno odgovornost. Deluje skozi mednarodne projekte, med katerimi izstopata program Evropske mladinske kartice (s popusti za mobilnost, kulturo, šport, izobraževanje ...) in Global Shapers Community Koper, ki povezuje mlade socialne podjetnike iz regije.

O Impact Hubu Slovenia

Impact Hub Slovenia združuje lokalni organizaciji Impact Hub Ljubljana in Impact Hub Istra, ki sta vsaka svoja skupnost podjetnikov in inovatorjev, ki želijo s svojim delom ustvarjati boljši svet. Obe organizaciji ponujata tudi sodelovni (coworking) prostor in upravljanje pisarne, podporo in povezave z vlagatelji, organizacijami in javnim sektorjem, s ciljem graditi bolj pravično in trajnostno prihodnost za vse.

Naročnik oglasne vsebine je SLOAM

