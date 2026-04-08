VOLITVE 2025

Sestanek pri Klakočar Zupančičevi: »Tudi mene je presenetilo, kaj se je izcimilo. Neobičajno« (VIDEO)

Mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ je pripadlo poslanski skupini Demokratov, podpredsednika pa poslanski skupini Resni.ca.
V SD ne podpirajo Ciglerja Kralja, Logarjevim predsedniško mesto v MVK. FOTO: Demokrati
N. Č.
 8. 4. 2026 | 12:55
 8. 4. 2026 | 13:44
Začasni vodje poslanskih skupin in poslancev narodnih skupnosti so se na sestanku pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič dogovorili, da bo mesto predsednika mandatno-volilne komisije DZ pripadlo poslanski skupini Demokratov, podpredsednika pa poslanski skupini Resni.ca. Članov bo 17, je v izjavi po sestanku povedala Klakočar Zupančičeva.

Dogovor je pospremila z oceno, da gre za nekaj neobičajnega, »ampak očitno bo naslednji mandat zanimiv«.

»Tudi mene je presenetilo, kaj se je izcimilo iz sestanka glede predsedovanja mandatno-volilni komisiji in potem mesto podpredsednika, kar je neobičajno in se mi zdi, da se nakazuje mandat, ki bo precej težaven in verjetno odvisen od sodelovanja in konstruktivnosti manjših političnih strank, ki so se prebile v parlament,« je dodala Klakočar Zupančičeva.

»Glede na to, da so se volivci odločili, da ne želijo enobarvne vlade, ampak želijo pogovarjanje, smo se danes tako tudi obnašali. In ni bil naš predlog, bil je predlog drugih,« je Franc Križan iz vrst Demokratov pokomentiral današnje dogajanje na sestanku pri dosedanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, na katerem so se začasni vodje poslanskih skupin odločili, da vodenje mandatno-volilne komisije (MVK) prevzame poslanska skupina Demokrati. "Predlagali so nas, mi smo odgovornost sprejeli, ker smo stranka, ki želi povezovati, sodelovati z vsemi in spoštovati mnenje volivcev," je dejal.

Kdo bo predsednik, bo določila poslanska skupina Demokratov sama, je po sestanku pojasnil vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.

Poslanski skupini Svobode in SDS bosta imeli v mandatno-volilni komisiji po pet članov, trojčku okoli NSi bosta pripadla dva člana, poslanske skupine SD, Demokratov, Levice z Vesno in stranko Resni.ca bodo imele po enega, prav tako bo eno mesto pripadlo predstavnikoma narodnih skupnosti.

Glede odločitve, da predsedniško mesto v parlamentarni mandatno-volilni komisiji (MVK) pripade Demokratom, podpredsedniško pa stranki Resni.ca, je Borut Sajovec iz Svobode dejal, da je na takšnih sestankih treba iskati kompromise in rešitve, ki vodijo naprej, »so pa take odločitve v nasprotju s prakso, kot smo jo poznali v preteklosti, ko imajo relativni zmagovalci volitev neko odgovornost«. Ocenil je, da se tudi na takšnih sestankih kaže, kako na mestu je, da se teži k vladi narodne enotnosti. So pa »stvari zelo negotove in nepredvidljive«, je ocenil razmere v DZ.

Bo novi predsednik DZ Janez Cigler Kralj?

Na sestanku so se dogovorili tudi o sedežnem redu poslank in poslancev, kar je po besedah Klakočar Zupančičeve potekalo precej gladko, potem pa so sestanek med odločanjem o sestavi mandatno-volilne komisije dvakrat prekinili.

Komisija je sicer obvezno telo, ki mora začeti delovati med konstitutivno sejo.

Klakočar Zupančičeva, ki se poslavlja z mesta predsednice DZ, si želi, da bi lahko opravila primopredajo, a je dejala, da težko napove, kaj se bo v resnici zgodilo.

Pokomentirala je tudi ugibanja, da bi lahko bil novi predsednik DZ vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Spomnila je, da sta imela v prejšnjem sklicu DZ »kar konstruktiven odnos«, se pa včasih tudi nista strinjala oz. ji je on velikokrat nasprotoval. »Jaz sem za svojimi odločitvami vedno trdno stala in sem jih tudi argumentirala. In še sedaj stojim za njimi,« je dejala.

SD ga ne bo podprla

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je napovedala, da bodo v petkovem glasovanju za predsednika DZ podprli kandidata leve sredine, medtem ko Janeza Ciglerja Kralja iz NSi, ki se zadnje dni omenja kot možen kandidat, ne bi podprli. Sicer pa je optimistična, da bodo poslanci v pretek izvolili novega predsednika ali predsednico DZ.

Več iz teme

MVKUrška Klakočar Zupančičdržavni zborVolitve 2026
ZADNJE NOVICE
15:30
Novice  |  Slovenija
INDIVIDUALNI POGOVORI

Šef SD po sestanku pri Golobu: »Optimizem iz mene ne veje, desna sredina lahko brez problema sestavi vlado«

Predsednik SD Matjaž Han je sestankoval s šefom Svobode Robertom Golobom.
8. 4. 2026 | 15:30
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
REŠEVAL ŽIVLJENJA

Junaški podgani postavili spomenik

Magawa je v Kambodži uspešno odkrival neeksplodirana sredstva.
8. 4. 2026 | 15:15
15:12
Šport  |  Športni trači
V 68. LETU

Umrl je Duško Vujošević, Vilfan: »Naj ti bo zemlja lahka, spoštovani 'General'«

Razlog za njegovo smrt so bile težave, povezane s sladkorno boleznijo.
8. 4. 2026 | 15:12
15:06
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Po hudi bolezni v 33. letu umrl Rok. Župan občine Sveta Trojica zlomljen: »Rok hvala za vse. Počivaj v miru«.

Poslovil se je nekdanji predsednik KMN Sveta Trojica.
8. 4. 2026 | 15:06
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOMIN NA OTROŠTVO

Ni le plevel: prezrta rastlina z izjemnimi zdravilnimi učinki

Domala ni osebe, ki ne bi preživela otroštva na travnikih in se srečala s kislico.
8. 4. 2026 | 15:00
14:47
Bulvar  |  Domači trači
UMIK IZ JAVNOSTI

Po dveh tednih odmora se je oglasila Nika Kovač: poglejte, kako je preživela ta čas

Po napovedanem umiku iz javnosti je direktorica Inštituta 8. marec razkrila, kako je preživela zadnja dva tedna.
8. 4. 2026 | 14:47

Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
7. 4. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
