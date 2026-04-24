Sestavlja se nova vlada: to so kandidati za ministrske položaje! Nekatera imena poznate

V političnem zakulisju se pospešeno riše podoba morebitne nove vlade Janeza Janše. Po zadnjih informacijah naj bi bila ministrska ekipa manjša in bi štela 14 resorjev oziroma 15 ministrov, če upoštevamo še ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Razrez naj bi bil že precej jasen. SDS naj bi pripadlo sedem ministrstev, NSi oziroma trojčku okoli nje pet, Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi dobili tri resorje. Poslanci naj bi o predlogu bodoče ministrske ekipe glasovali že v sredo, so poročali na 24ur, kjer omenjajo tudi potencialna imena nove ministrske ekipe.

Med najresnejšimi kandidati za finančnega ministra se omenja Andrej Šircelj, položaj pa naj bi zanimal tudi Igorja Mastena iz kvote Demokratov. Anže Logar naj bi bil v igri za gospodarskega ministra, pri čemer bi resor lahko zajemal tudi področje socialnega dialoga in področja, ki ga je doslej imelo ministrstvo za delo.

Prvak NSi Jernej Vrtovec se najpogosteje omenja kot možni minister za infrastrukturo in energetiko. Pri zdravstvu naj bi bila v igri Tadej Ostrc, vodja poslancev Demokratov, in Tina Bregant, predsednica SLS. Bregantova bi lahko prevzela tudi kmetijstvo, tradicionalno pomemben resor za SLS.

Med imeni, ki visoko kotirajo, je tudi Monika Kirbiš Rojs iz kvote Fokusa, in sicer za ministrico za lokalno samoupravo in kohezijo. Ministrstvo za demografijo naj bi skoraj zagotovo prevzel Janez Cigler Kralj iz NSi. Obrambo bi lahko znova vodil Matej Tonin, če bi se iz Evropskega parlamenta vrnil v domačo politiko. V igri za ministrsko mesto je tudi Aleš Hojs, a ne nujno za okolje in prostor, kot se je sprva ugibalo.

A vse še ni dogovorjeno. Pri nekaterih resorjih naj bi se interesi partnerjev križali, je poročal 24ur, zato bo moral končno odločitev najverjetneje sprejeti Janez Janša. Imena za zdaj ostajajo neuradna, zakulisna usklajevanja pa očitno vstopajo v odločilno fazo.