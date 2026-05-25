Sestavljanje Janševe vlade: SDS skrivnostna, a vrača se Šircelj, Vrtovec in Hajdinjak zagotovo ministra, prav tako Logar

Prvak SDS Janez Janša vodi pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi v DZ vložiti listo ministrskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministrski ekipi 15 članov.

Glede na informacije o dosedanjih pogovorih o oblikovanju koalicije pa je bolj verjetno, da bodo v teh dneh pogovore o kadrih pripeljali v sklepno fazo, še posebej če načrtujejo, da bo obveljala Janševa napoved, da bo Slovenija najkasneje v dveh tednih dobila »kompletno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost Slovenije«.

Vrtovec in Hajdinjak zagotovo ministra

Po doslej znanih informacijah bi SDS lahko prevzela vodenje sedmih resorjev, trojček NSi, SLS, Fokus pet in Demokrati Anžeta Logarja tri.

Po takšnem razrezu se med resorji, ki se skoraj zagotovo obetajo NSi, omenjata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Na ministrski stolček lahko računata Jernej Vrtovec in Valentin Hajdinjak.

V kvoto ministrstev NSi bi po zadnjih informacijah padli tudi ministrstvi za demografijo in za kmetijstvo. Vodenje enega izmed teh se obeta vodji poslanske skupine Janezu Ciglerju Kralju, a končne odločitve o tem, katero to bo, uradno še ni. Če se ga je namreč v preteklih tednih omenjalo med favoriti za vodenje ministrstva za demografijo, so bile v zadnjih dneh vse glasnejše informacije, da je bolj verjetno, da se bo naposled zavihtel na čelo kmetijskega resorja.

Strankam NSi, SLS in Fokus, ki so na volitvah nastopile na skupni listi, pa se obeta tudi vodenje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, pri čemer naj bi resor pripadel Fokusu. Predsednik stranke Marko Lotrič je že po podpisu pogodbe izrazil prepričanje, da bo stranka svoj delež v vladi prispevala na tem področju. Tudi generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš Rojs je danes za STA navedla, da so se pogovarjali o tem, da bo to »njihov resor«, sodelovali so pri podajanju predlogov o organizaciji tega ministrstva. Sama je tudi med možnimi kandidati, ni pa še končne odločitve o tem, komu bodo zaupali vodenje tega resorja, je navedla.

Kdaj bo lista kandidatov šla v DZ, sicer še ni dokončno znano. Če bo Janez Janša to storil v začetku tedna, pa bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministrskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

Želje po vodenju enega ministrstva doslej prav tako niso skrivali v SLS, a za zdaj ne kaže, da se jim bo ta tudi uresničila.

Logar minister združenega ministrstva

Demokratom pa se obeta vodenje združenega ministrstva za gospodarstvo in delo, kamor se bo, kot vse kaže, zavihtel predsednik stranke Anže Logar. Za vodenje ministrstva za zdravje pa najvišje kotira nekdanji državni sekretar na tem resorju in vodja strankinih poslancev Tadej Ostrc. Za tretje ministrstvo, ki bi ga lahko prevzeli Demokrati, je v preteklih tednih veljalo ministrstvo za kulturo, a bi pri tem lahko prišlo do sprememb in bi Demokrati, ki so kot eno od svojih prioritet izpostavljali boj proti korupciji in ustanovitev Skoka, lahko prevzeli pravosodno ministrstvo.

SDS skrivnostna, a vrača se Šircelj

Še najbolj skrivnostni pa so glede ministrskih kandidatov v SDS, a nekaj imen je kljub temu že v obtoku. Še najbolj gotova je pri tem vrnitev Andreja Širclja na ministrstvo za finance. Med potencialnimi ministrskimi kandidati pa se omenja tudi poslanca Zvoneta Černača za vodenje resorja za okolje in prostor, za vodenje zunanjega ministrstva pa se je doslej omenjalo nekdanjega veleposlanika Toneta Kajzerja in evropsko poslanko Romano Tomc, a kot kažejo zadnje informacije, bi to utegnil biti aktualni veleposlanik v Zagrebu in nekdanji državni sekretar Gašper Dovžan.