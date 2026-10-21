Šestič zapored najboljši kruh spekla ljubiteljska pekarica Antonija (FOTO)

Na sobotnem tekmovanju Naj Fala kruh 2026, ki je v organizaciji podjetja Lesaffre Slovenija potekalo v Ljubljani, se je za nazive najboljših potegovalo rekordnih 57 hlebcev. Med njimi je bil tudi beli pšenični kruh ​Antonije Plešec, ki je na ocenjevanje prispel še topel, za njo pa je bila skoraj neprespana noč. Testo je namreč začela pripravljati že prejšnji večer, sredi noči vstala in nadaljevala peko. Trud se je obrestoval: strokovno komisijo je prepričala že šestič zapored.

Čista amaterka sem, a obožujem kruh in obožujem peko.

»Čista amaterka sem, a obožujem kruh in obožujem peko,« je bila po zmagi navdušena Antonija. Uspeh jo spodbuja k nadaljnjemu pekovskemu ustvarjanju, ki je, kot je pojasnila, zelo natančno in dovršeno. Zlasti pa se ji pri peki nikamor ne mudi. Po začetnem počitku testa doda kvas, vodo, sol in oljčno olje ter ga v mešalniku gnete od deset do petnajst minut. Nato ga v približno polurnih presledkih večkrat prepogne, vmes pa pusti počivati. Sledijo oblikovanje hlebca, vzhajanje pri sobni temperaturi in še najmanj dve uri v hladilniku. Peče ga v predhodno segreti litoželezni posodi: prvih dvajset minut pokritega, nato še petnajst minut odkritega, da skorja lepo porjavi. In tako je bilo tudi z zmagovalnim kruhom, nočna peka se je končala ravno prav, s svežim hlebcem, pripravljenim za ocenjevanje.

Mediteranska fokača in masleni oblak

Sicer pa so se peki oziroma vrste kruha pomerili v treh kategorijah, strokovna komisija pa je pri ocenjevanju upoštevala kakovost, izvedbo in izvirnost. Sestavljali so jo kulinarična ustvarjalka Urška Fartelj, avtorica receptov Mirjam Kavčič, urednica Odprte kuhinje Mateja Delakorda in izvršni direktor podjetja Lesaffre Slovenija Marko Pulko.

Poleg Antonije Plešec sta se med zmagovalce uvrstila Lea Jurak s kruhom Masleni oblak v kategoriji posebnih oziroma inovativnih kruhov in Simon Podržaj s fokačo Mediteran. Masleni oblak je po besedah avtorice primeren predvsem za pripravo sendvičev in malic, Podržaj pa je svojo fokačo pripravil iz kar petih vrst moke. Postopek traja najmanj 24 ur, pogosto še dlje, zato ga je zmaga še posebej prijetno presenetila.

Ob okušanju in ocenjevanju so potekale še tri praktične delavnice.

Svojega favorita so izbrali tudi obiskovalci, ti so največ glasov namenili Maji Kumar za fokačo s čebulo, parmezanom in čimičurijem. Tudi ona jo je pustila vzhajati čez noč, pri oblogi pa si je privoščila nekaj ustvarjalnosti. »Malo več kreativnosti sem si privoščila pri tem, kako sem jo obložila. Čimičuri je omaka, ki se uporablja tudi kot premaz mesa za žar, zato mislim, da je bil prav njegov okus tisti, ki je prepričal obiskovalce,« je povedala.

Ob okušanju in ocenjevanju so potekale še tri praktične delavnice. Aleš Rekar, vodja Sekcije picopekov Slovenije, je pokazal, kako se lotiti priprave pic, Luka Pangos, zmagovalec desete sezone oddaje MasterChef Slovenija, je predstavil pripravo priljubljenega ploščatega kruhka, tehnolog Dominik Ocvirk iz podjetja Lesaffre Slovenija pa možnosti hitrejše domače peke z mešanicami za kruh. Z njimi je mogoče pripraviti domači, večzrnati ali mediteranski kruh v približno eni uri, brez gnetenja in zapletenih postopkov.

Vsi tekmovalci so prejeli priznanja in praktična darila podjetij Lesaffre Slovenija in Mlinotest, štirje zmagovalci pa še denarno nagrado v višini 150 evrov. Kruh je imel tudi dobrodelno vlogo: Fala Slonček je vse tekmovalne izdelke podaril društvu Hrana za življenje (Food for Life Slovenia), ki jih je razdelilo socialno ogroženim družinam.

Letošnje že deveto tekmovanje za naj kruh je ponovno pritegnilo številne obiskovalce. FOTO: Anže Krže

Kako hitro do domačega kruha, je pokazal Dominik Ocvirk. FOTO: Anže Krže

Zmagovalci natečaja Lea Jurak, Maja Kumar, Simon Podržaj in Antonija Plešec (z leve) FOTO: Anže Krže

Aleš Rekar je sodelujoče podučil, kako se lotiti pice. FOTO: DS

Aleš Rekar je sodelujoče podučil, kako se lotiti pice. FOTO: DS

Zmagovalci s strokovno komisijo, Markom Pulkom in Nežo Jus ter Fala Slončkom FOTO: Anže Krže

Luka Pangos je udeležencem delavnic pokazal, kako pripraviti priljubljene ploščate kruhke. FOTO: Anže Krže