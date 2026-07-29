Šestica ponovno izžrebana! V tem kraju je bil vplačan dobitni listek

Loterija Slovenija je sporočila, da je bila v žrebanju igre Loto nocoj izžrebana šestica, ki je vredna natanko 421.724,50 evra. Tokrat dobitno kombinacijo sestavljajo številke 5-15-19-22-37-40. Po besedah Loterije Slovenije je bil dobitni listek vplačan v Ljubljani. Kot je to že v navadi, srečnež oziroma srečnica ne bo dobil oziroma dobila celotnega navedenega zneska. Od njega je treba odšteti 15-odstotni davek, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča te osebe.

Pred dobim tednom dni je bila že izžrebana ena šestica. Dobitni listek je bil vplačan na Ravnah na Koroškem. Ob koncu junija pa je sreča zadela nekoga, ki je listek za Loto vplačal na bencinskem servisu Petrol na Cesti Staneta Žagarja 65 v Kranju.