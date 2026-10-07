Sezona cepljenja proti gripi pred vrati, cepivo pa zamuja

Pri letošnjem začetku cepljenja proti gripi je najverjetneje pričakovati zamik, saj prihaja do zamude v dobavi dela cepiva. O tem so na septembrskem sestanku Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC), ki deluje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), razpravljali tudi njeni člani. »Člani PSC predlagajo, da se cepivo proti gripi izvajalcem razdeljuje proporcionalno glede na opravljena cepljenja v prejšnji sezoni. Izvajalcem se priporoči, da v začetku pri cepljenju dajo prednost rizičnim skupinam. Pripravi se obvestilo izvajalcem glede dobave cepiv proti gripi,« piše v zapisniku sestanka PSC.

Tudi letos bo cepljenje proti gripi brezplačno za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.

Cepljenje po vsej Sloveniji naj bi se uradno začelo 20. oktobra. Občani, kot so na svoji spletni strani denimo pojasnili v Osnovnem zdravstvu Gorenjske, v zdravstvenih domovih že poizvedujejo, kdaj bi se lahko začeli cepiti. »Ko bo znana razpoložljivost cepiva, bomo sporočili tudi možnosti oziroma termine za cepljenje proti gripi v gorenjskih zdravstvenih domovih,« so zapisali. In spomnili: »Tudi letos bo cepljenje proti gripi brezplačno za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje.« Z dodatnimi vprašanji smo se obrnili na NIJZ, a jim do včeraj odgovora ni uspelo pripraviti.

Gre za resno stvar

S težavami glede dobave cepiv se srečujejo tudi v Avstriji. Pred dnevi je časnik Kronen Zeitung poročal, da vseh 868.000 odmerkov cepiva influvac ne bo na voljo oktobra, kot sprva načrtovano, temveč šele do konca novembra. »Ne olepšujemo situacije. Gre za resno stvar,« je za časnik dejala državna sekretarka za zdravje Ulrike Königsberger-Ludwig.

Kot razlog za zamude so navedli težave s proizvodnjo in nestabilne mednarodne dobavne verige. Vodja oddelka za imunizacijo na avstrijskem ministrstvu za zdravje Maria Paulke-Korinek je v začetku tega tedna pojasnila, da zamujena dobava približno 868.000 odmerkov cepiva ne bi smela ogroziti zaščite prebivalstva, ki se želi cepiti v prihajajoči sezoni gripe. »Ne vemo natančno, kdaj se bo sezona začela,« je še dejala. Avstrijsko ministrstvo za zdravje trenutno daje prednost najbolj ranljivim skupinam. Cepljenje je običajno priporočljivo konec oktobra ali novembra. Če ne bo nadaljnjih zamud pri dobavi cepiv, bi bilo lahko še vedno dovolj zgodaj za dosego dovoljšnje zaščite.