  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UDARI NA DIHALA

Sezona gripe se umirja, ambulante zdaj polni drug virus! V nevarnosti predvsem odrasli

Okužb dihal je nekoliko več kot prejšnji teden, predvsem med odraslimi.
Injiciranje RVS lahko pomaga preprečiti okužbo. FOTO: Kitsawet Saethao Getty Images
Injiciranje RVS lahko pomaga preprečiti okužbo. FOTO: Kitsawet Saethao Getty Images
N. P.
 27. 2. 2026 | 12:44
 27. 2. 2026 | 13:00
3:17
A+A-

Podatki za osmi teden letošnjega leta kažejo, da se sezona gripe postopoma izteka, medtem ko v ospredje prihajajo druge okužbe dihal. Obiski pri zdravnikih zaradi gripi podobnih bolezni ostajajo redki, delež laboratorijsko potrjenih primerov gripe pa je stabilen in znaša tri odstotke, kar je podobno kot teden prej, kažejo podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Okužb dihal je nekoliko več kot prejšnji teden, predvsem med odraslimi. Na 100.000 prebivalcev jih beležijo več kot 1700, porast pa je opazen pri vseh, starejših od 15 let. V ambulantah je bilo na gripo pozitivnih 6,5 odstotka testiranih, v bolnišnicah nekaj manj, 2,9 odstotka. V vseh potrjenih primerih gre za influenco tipa A, najpogosteje za podtip H1N1, nekoliko redkeje za H3N2. Od začetka sezone konec septembra so v Sloveniji potrdili več kot 3600 primerov gripe tipa A in le dva primera tipa B.

Ob tem vse bolj izstopa RSV. V osmem tednu so ga potrdili pri 12 odstotkih testiranih, kar je več kot teden prej. Med malčki do tretjega leta starosti je delež še bistveno višji, v ambulantah skoraj vsak četrti test. V bolnišnicah pa RSV pogosteje prizadene starejše, zlasti med 65. in 79. letom ter pri starejših od 80 let.

Okužb s koronavirusom je nekoliko manj kot prejšnji teden, potrjenih je bilo 1,8 odstotka vzorcev. Med drugimi povzročitelji prehladnih in drugih dihalnih težav pa prednjačijo rinovirusi in sezonski koronavirusi, občasno tudi metapnevmovirusi, parainfluenca ter drugi virusi.

RSV

je kratica za respiratorni sincicijski virus. Gre za zelo pogost virus, ki povzroča okužbe dihal. Pri večini zdravih odraslih in starejših otrocih poteka kot prehlad: zamašen nos, kašelj, rahlo povišana temperatura.

Težave lahko povzroči pri:

  • dojenčkih in malčkih, zlasti mlajših od dveh let,
  • starejših ljudeh,
  • kroničnih bolnikih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom.

Pri teh skupinah lahko RSV povzroči bronhiolitis ali pljučnico, zato so v sezoni okužb pogosto polni pediatrični oddelki.

Virus se širi kapljično, podobno kot gripa in drugi prehladni virusi, največ primerov pa je v jesensko-zimskem obdobju.

FOTO: Tatyana Tomsickova/gettyimages
FOTO: Tatyana Tomsickova/gettyimages

Podobno sliko beležijo tudi drugod po Evropi. Gripa izgublja zagon, medtem ko RSV ostaja močno prisoten. V Združenih državah upada influenca A, raste pa delež influence B. Bolnišničnih obravnav zaradi gripe je manj, a zdravstveni sistemi še niso povsem razbremenjeni.

Skratka, gripa se umika, toda sezona virusov še zdaleč ni končana. Namesto enega glavnega krivca zdaj kroži več različnih povzročiteljev, ki polnijo ambulante tako z otroki kot s starejšimi.

 

Več iz teme

gripazdravjecepljenjekoronaviruszdravstvoNIJZokužbepreventivarsvrespiratorni sincicijski virus
ZADNJE NOVICE
14:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GORAN KOTARAN

Mnoge strah, morilec Goran danes prihaja na prostost, odsedel je 20 let (VIDEO)

Pred zločinoma v Bosni so mu zaradi umorov sodili tudi na Švedskem.
27. 2. 2026 | 14:24
13:54
Bulvar  |  Šokkast
VŽIVEL SE JE V LIK

Tole vas bo presenetilo: Tako je Tilen Artač napovedal razplet volitev! (VIDEO)

Razkrivamo delček pogovora, ki prihaja v naslednjem ŠOKkastu.
27. 2. 2026 | 13:54
13:29
Novice  |  Slovenija
NEUSMILJENE ŠTEVILKE

V Sloveniji občutno višja inflacija, sosedi se medtem hvalijo: Hrvaški BDP presegel povprečje EU!

Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 odstotka, blago pa za 2,8 odstotka.
27. 2. 2026 | 13:29
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
TURNEJA

Hladen tuš za princa Harryja in Meghan Markle: kraljeva družina se z njima ni sestala

Na obisku v Jordaniji nista prišla do kraljeve palače.
27. 2. 2026 | 13:25
13:05
Lifestyle  |  Izlet
NOVOST

Lepote in dobrote Krasa v stripu

Nova stripovska zgodba o prostoru brez meja: objavljamo povezavo do stripa, ki si ga lahko preberete brezplačno.
27. 2. 2026 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
POLEG IGRE TUDI POJE

Zvezda serije Nemira kri presenetila: ste vedeli, da zna tudi to? (Suzy)

Na portalu youtube najdemo videospot za Njeno pesem, za katere avtorica je sama.
27. 2. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki