Sezona gripe se umirja, ambulante zdaj polni drug virus! V nevarnosti predvsem odrasli

Podatki za osmi teden letošnjega leta kažejo, da se sezona gripe postopoma izteka, medtem ko v ospredje prihajajo druge okužbe dihal. Obiski pri zdravnikih zaradi gripi podobnih bolezni ostajajo redki, delež laboratorijsko potrjenih primerov gripe pa je stabilen in znaša tri odstotke, kar je podobno kot teden prej, kažejo podatki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Okužb dihal je nekoliko več kot prejšnji teden, predvsem med odraslimi. Na 100.000 prebivalcev jih beležijo več kot 1700, porast pa je opazen pri vseh, starejših od 15 let. V ambulantah je bilo na gripo pozitivnih 6,5 odstotka testiranih, v bolnišnicah nekaj manj, 2,9 odstotka. V vseh potrjenih primerih gre za influenco tipa A, najpogosteje za podtip H1N1, nekoliko redkeje za H3N2. Od začetka sezone konec septembra so v Sloveniji potrdili več kot 3600 primerov gripe tipa A in le dva primera tipa B.

Ob tem vse bolj izstopa RSV. V osmem tednu so ga potrdili pri 12 odstotkih testiranih, kar je več kot teden prej. Med malčki do tretjega leta starosti je delež še bistveno višji, v ambulantah skoraj vsak četrti test. V bolnišnicah pa RSV pogosteje prizadene starejše, zlasti med 65. in 79. letom ter pri starejših od 80 let.

Okužb s koronavirusom je nekoliko manj kot prejšnji teden, potrjenih je bilo 1,8 odstotka vzorcev. Med drugimi povzročitelji prehladnih in drugih dihalnih težav pa prednjačijo rinovirusi in sezonski koronavirusi, občasno tudi metapnevmovirusi, parainfluenca ter drugi virusi.

RSV je kratica za respiratorni sincicijski virus. Gre za zelo pogost virus, ki povzroča okužbe dihal. Pri večini zdravih odraslih in starejših otrocih poteka kot prehlad: zamašen nos, kašelj, rahlo povišana temperatura. Težave lahko povzroči pri: dojenčkih in malčkih, zlasti mlajših od dveh let,

starejših ljudeh,

kroničnih bolnikih in osebah z oslabljenim imunskim sistemom. Pri teh skupinah lahko RSV povzroči bronhiolitis ali pljučnico, zato so v sezoni okužb pogosto polni pediatrični oddelki. Virus se širi kapljično, podobno kot gripa in drugi prehladni virusi, največ primerov pa je v jesensko-zimskem obdobju.

FOTO: Tatyana Tomsickova/gettyimages

Podobno sliko beležijo tudi drugod po Evropi. Gripa izgublja zagon, medtem ko RSV ostaja močno prisoten. V Združenih državah upada influenca A, raste pa delež influence B. Bolnišničnih obravnav zaradi gripe je manj, a zdravstveni sistemi še niso povsem razbremenjeni.

Skratka, gripa se umika, toda sezona virusov še zdaleč ni končana. Namesto enega glavnega krivca zdaj kroži več različnih povzročiteljev, ki polnijo ambulante tako z otroki kot s starejšimi.