Danes previdno v Ljubljani! Zaradi shoda zapirajo del središča, policija opozarja

Danes popoldne bo v centru Ljubljane potekal prijavljen shod v podporo Venezueli, ob katerem policija napoveduje okrepljeno prisotnost in sodelovanje z organizatorjem. Ta mora po pravilih skrbeti za red na prireditvi, policisti pa bodo – kot poudarjajo – varovali tako udeležence kot mimoidoče ter skrbeli za javni red, varnost in pretočnost prometa.

Ker bo shod potekal na območju središča mesta, policija posebej opozarja voznike: v času dogodka bo spremenjen prometni režim na območju Prešernove ulice. Vse pozivajo, naj se ravnajo po prometni signalizaciji in navodilih policistov ter upoštevajo usmeritve rediteljev. Sporočilo je jasno: pravica do izražanja naj se uresniči mirno – brez izzivanja, prerivanja, brez scen, ki bi koga ogrozile. Po javno objavljenih pozivih organizatorjev naj bi se shod začel ob 17. uri pred Moderno galerijo.

Kot je znano, so ZDA 3. januarja 2026 izvedle obsežno vojaško operacijo v Venezueli in zajele predsednika Nicolása Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale v New York na sojenje zaradi obtožb o trgovini z drogami. Dolgoletni voditelj Venezuele se je na sodišču izrekel za nedolžnega.