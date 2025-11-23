Shrek na odru II. gimnazije Maribor navdušil in podrl vse rekorde gledanosti in prodaji (FOTO)

Mladinsko gledališče II. gimnazije Maribor, imenovano English Student Theatre, deluje v Mariboru že več desetletij in je v svet poslalo številna imena, ki so danes v samem vrhu gledališke oziroma filmske igre. Vendarle pa ima ekipa iz leta v leto višje cilje. Po zadnji predstavi Rent, ki je dvignila veliko prahu, so letos na odrske deske postavili muzikal Shrek, pravljico Williama Steiga o zelenem grdobcu, ki je v risani izvedbi podrla vse rekorde gledanosti in prodaje.

Pod režisersko taktirko Viktorja Hrvatina Megliča, koreografinje Anite Čanadi in producenta Viljema Babiča je 38 dijakov, ki skoraj tri polne ure igrajo, plešejo in pojejo, razprodalo vse predstave do aprila 2026 še pred prvo premiero. Dijak tretjega letnika Rok Gril Viltužnik se pojavi v vlogi Shreka, princeso Fiono igra Katarina Berčič iz 4. letnika, osličku je svoj doprinos dal Jaša Vidovič, dijak 2. letnika. Zlobni lord Farquaad je Maks Sužnik, ki je briljiral že v Rentu, zmaju pa je vokal posodila Emma Sartor, nekdanja finalistka San Remo junior.

Dr. Marko Jagodič, ponosni ravnatelj II. gimnazije Maribor

Nina Kirbiš, vodja urada za kulturo in mladino, je na premieri uživala s hčerko Špelo Arsenovič.

Ivan Lorenčič, dolgoletni ravnatelj II. gimnazije Maribor, s soprogo Meri, dr. Emilija Stojmenova Duh, nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo, in njen sin Martin