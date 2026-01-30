Si boste med zimskimi počitnicami še privoščili smučanje, ali so cene postale previsoke?

Z začetkom zimske sezone med Slovenci znova narašča zanimanje za zimske športe, potovanja in aktivnosti na prostem. Rezultati anket kažejo, da so zimske aktivnosti še vedno izjemno priljubljene, saj zanimanje zanje izraža kar 64 odstotkov vprašanih. Med zimskimi športi, s katerimi so se Slovenci v zadnjih petih letih najpogosteje ukvarjali, na vrhu ostaja smučanje, ki ga navaja 44 odstotkov sodelujočih. Sledita drsanje s 35 odstotki in tek na smučeh, ki ga je izbralo 17 odstotkov vprašanih. Podatki potrjujejo, da klasični zimski športi ostajajo trdno zasidrani v zimskem življenjskem slogu Slovencev, kljub temu da cene vozovnic niso prav nizke.

Če pogledamo proti prihajajočim zimskim počitnicam, kar 61 odstotkov vprašanih Slovencev načrtuje, da bo del zimskega oddiha preživelo na smučiščih. Večina jih bo dopustovala na smučiščih doma – 75 odstotkov vprašanih bo zimske počitnice preživelo v Sloveniji, medtem ko se bo 25 odstotkov odpravilo v tujino. Med tujimi destinacijami največ Slovencev izbere Avstrijo, ki jo navaja 11 odstotkov vprašanih, sledi Italija z 8 odstotki, medtem ko je Francija precej manj zastopana, z okoli 3 odstotki. Raziskava razkriva, da se Slovenci za smučanje v tujini odločajo predvsem zaradi višje zaznane kakovosti smučarskih središč, večje ponudbe prog in spremljevalnih storitev. Po drugi strani pa domača smučišča ohranjajo močno vlogo predvsem zaradi bližine, dostopnosti in krajšega časa potovanja, kar ostaja ključni razlog, da se večina Slovencev tudi letos odloča za zimski oddih znotraj meja države.

Marsikdo si smučanja ne more več privoščiti

Za sezono 2025/26 so cene smučarskih vozovnic v slovenskih smučarskih središčih sledeče. Pri Krvavcu dnevna vozovnica za odrasle znaša približno 45 € (za mladino in seniorje okoli 41 €, za otroke približno 28 €) in 7-dnevna vozovnica za odrasle okoli 205 €. Na Mariborskem Pohorju z Arehom je standardna dnevna vozovnica za odrasle okoli 46 € (otroci okoli 27 €), sedemdnevna vozovnica pa je okoli 241,50 € za odraslega, s popusti za mladino in otroke pri večdnevnih paketih. Povprečna dnevna cena smučarske vozovnice v Sloveniji znaša nekje okoli 45–46 € za odraslega, pri čemer so posamezna smučišča lahko malenkost cenejša ali dražja od tega povprečja (npr. Cerkno okoli 43 € na dan za odrasle in primerljive cene za otroke).

Najbližje in pogosto obiskano italijansko smučišče je Zoncolan v Furlaniji-Julijski krajini, kjer na vrhuncu sezone enodnevna vozovnica za odrasle stane okoli 42 € in za seniorje ali mladino nekoliko manj, medtem ko imajo otroci pogosto zelo nizke cene (približno 9 € ne glede na dolžino dneva). Večdnevne vozovnice so prav tako na voljo – za dva dni okoli 81 €, tri dni okoli 117,50 €, štiri dni okoli 151,50 € in pet dni okoli 182,50 € za odrasle. Cene drugih smučišč si lahko ogledate na tej povezavi, ampak načeloma se lahko cene v Sloveniji primerjajo s cenami v okoliških središčih.

Kar pa je opazno v sezonah po pandemiji je splošen dvig cen, cene enodnevnih smučarskih vozovnic v Sloveniji so se skozi obdobje po koroni povišale za približno 10 do 20 odstotkov, kar je skladno z generalno inflacijo ter dvigom stroškov obratovanja. Tudi večdnevne vozovnice in sezonske karte so sledile temu trendu rasti, čeprav pogosto z manjšimi relativnimi dvigi v primerjavi z enodnevnimi kartami.