Si lahko Golob glede zadeve Karigador že oddahne? KPK sporoča to

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v zvezi z očitki o nepravilnostih v Splošni bolnišnici Celje (SB Celje) ni potrdila kršitev iz lastnih pristojnosti, to je kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Določene očitke iz prijav je odstopila drugim nadzornim organom, sama pa je z obravnavo zaključila.

Komisija je spomladi letos prejela več prijav, ki so se nanašale na dopustovanje predsednika Vlade RS v hiši dr. Tomaža Subotiča v Karigadorju. Na podlagi teh je zoper predsednika vlade uvedla postopek preiskave, ki še ni zaključena. Prejete prijave so vsebovale tudi več drugih očitkov, ki jih je Komisija obravnavala v predhodnem preizkusu.

Očitki so se nanašali predvsem na domnevne nepravilnosti v SB Celje, in sicer v povezavi z ravnanji takratnega predsednika sveta javnega zavoda dr. Tomaža Subotiča, v povezavi s poslovanjem z določeno odvetniško družbo in zaposlovanjem družinskega člana predsednika sveta.

Komisija ni potrdila nedovoljenih vplivov v povezavi s konkretno zaposlitvijo

V postopku je Komisija pridobila pojasnila in dokumentacijo Ministrstva za zdravje, SB Celje in Generalnega sekretariata Vlade RS, opravila je tudi razgovore. Glede zaposlitve družinskega člana dr. Tomaža Subotiča Komisija ni potrdila očitkov o nepravilnostih. Ugotovila je, da je bil za konkretno zaposlitev izveden javni razpis. Nihče od zaposlenih v SB Celje, ki so sodelovali v tem postopku, ni potrdil, da bi bil nanje izvajan kakršenkoli nedovoljen pritisk ali vpliv, da morajo zaposliti konkretnega posameznika; kakršnekoli vplive ali pritiske so zanikali, prav tako jih ni bilo mogoče potrditi na podlagi razpoložljive dokumentacije. Prav potrditev domnevnih pritiskov v postopku pred Komisijo pa je za ugotavljanje morebitnih kršitev integritete zaradi nedovoljenega vplivanja bistvena, saj brez tega Komisija postopka ne more nadaljevati. Za neutemeljene so se izkazali tudi očitki o neupravičenem napredovanju tega zaposlenega.

Tudi ni potrdila očitkov o plačevanju pravnih mnenj

Komisija glede na pridobljeno dokumentacijo tudi ni potrdila očitkov o plačevanju pravnih mnenj za zasebne namene dr. Tomaža Subotiča. Glede očitkov o osebnem poznanstvu direktorja SB Celje z direktorico odvetniške družbe, s katero je SB Celje sklenila pogodbo, Komisija ni mogla preverjati, ali je pri tem prišlo do okoliščin nasprotja interesov, saj je od sklenitve pogodbe (decembra 2022) minilo več kot dve leti, Komisija pa v skladu z določbami ZIntPK lahko ugotavlja le okoliščine nasprotja interesov pri dejanjih, od katerih ni minilo več kot dve leti.

Za nekatere druge očitke iz prijav je Komisija ugotovila, da so v pristojnosti presoje drugih organov, zato je očitke iz prijav odstopila v reševanje njim, sama pa postopek predhodnega preizkusa zaključila. Očitke o nepravilnostih pri izplačevanju potnih stroškov takratnemu predsedniku sveta SB Celje je Komisija odstopila policiji. Očitke o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju SB Celje z določeno odvetniško družbo je odstopila v vednost Računskemu sodišču RS, ki je pristojno za presojo smotrnosti finančnega poslovanja. Inšpektoratu za delo je odstopila očitke glede koriščenja dopusta zaposlene v Kabinetu predsednika vlade. Nadzornemu svetu Uniorja in Slovenskemu državnemu holdingu pa je v vednost odstopila očitke o tem, da naj bi dr. Tomaž Subotič ponujal zaposlitev Alešu Šabedru, kar sicer samo po sebi ne predstavlja nepravilnosti iz pristojnosti Komisije.