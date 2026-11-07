Si želite lepega vremena? Arso nima dobre napovedi za vas

Ponoči bo oblačno, proti jutru se bo oblačnost ponekod tanjšala. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo se bo nadaljevalo večinoma oblačno vreme, popoldne pa se bo v notranjosti nekoliko jasnilo. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 9, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo delno jasno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Popoldne se bo od jugozahoda začelo oblačiti. Proti večeru in v noči na torek bo na Primorskem začelo deževati. V torek bo večinoma oblačno. Rahle krajevne padavine se bodo postopno širile v notranjost Slovenije. Pihal bo jugozahodnik.

Tudi v nadaljevanju tedna bo vreme marsikje kislo. Arso za sredo napoveduje oblačno vreme, pihal pa bo jugozahodnik zato se bo oblačnost ponekod na vzhodu trgala. Na Primorskem in Notranjskem ne bo šlo brez dežja, saj bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bodo padavine v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. Za petek Arso napoveduje, da bo oblačno in deževno, več padavin pa bo na zahodu.