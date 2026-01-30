Šibek potresni sunek v bližini Žirov

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 1.24 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,7 v bližini Žirov.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Gorenje vasi, Poljan nad Škofjo Loko, Žirov ter drugih okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.