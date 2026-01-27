Sicilija v šoku: pogoltnjena cesta, hiše na robu prepada in ogromen plaz (VIDEO)

Potem ko se je med neurjem v nedeljo zrušil približno štirikilometrski del pečine na robu mesta Niscemi, so oblasti na Siciliji morale evakuirati približno 1500 ljudi. Župan mesta Massimiliano Conti je v ponedeljek za lokalne medije dejal, da se situacija poslabšuje, saj zemljina še naprej drsi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalne oblasti po besedah župana sodelujejo s policijo, gasilci in enotami civilne zaščite, da bi presodile, kako ukrepati naprej. »Razmere so grozljive,« je priznal Conti in omenil, da zemljina še vedno polzi.

Načelnik italijanske civilne zaščite Fabio Ciciliano pa je po ogledu razmer danes povedal, da hrib, na katerem leži Niscemi, še naprej drsi proti ravnini, kjer stoji mesto Gela. »Plaz je popolnoma aktiven in razmere so kritične. Nekaterih domov ni več mogoče rešiti in treba bo opredeliti načrt za dokončno preselitev ljudi, ki so tam živeli,« je povedal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Zemeljski plaz je pogoltnil dolg kos avtoceste, posnetki na družbenih omrežjih pa prikazujejo hiše neposredno na robu pečine. Italijanska civilna zaščita je pred tem sporočila, da so evakuirali vse prebivalce, ki stanujejo v polmeru štirih kilometrov od plazu, navaja AFP. Po do sedaj znanih podatkih v nedeljskem plazu ni bilo smrtnih žrtev niti poškodovanih. V kraju Niscemi, ki se nahaja v notranjosti Sicilije, približno 28 kilometrov severovzhodno od obmorskega mesta Gela, sicer živi nekaj več kot 27.000 ljudi.

FOTO: Danilo Arnone Reuters

Obalne predele Sicilije je prejšnji teden prizadelo neurje Harry, v katerem so bile poškodovane ceste in stanovanjske stavbe. Predsednik regije Renato Schifani je v ponedeljek nastalo škodo ocenil na več kot 1,5 milijarde evrov. Italija je za južne regije Sicilije, Sardinije in Kalabrije v ponedeljek razglasila izredne razmere. Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je na družbenih medijih sporočila, da bo vlada namenila sto milijonov evrov za prve nujne posege.