Silovito neurje podiralo nagrobnike in uničilo pridelek (FOTO)

Vasico na severnem obrobju Slovenskih goric je v sredo okoli 15. ure prizadelo hudo neurje. Veter je v Sveti Ani poškodoval najmanj 30 hiš in kar nekaj gospodarskih ter drugih objektov. Gasilci so domačinom kot vedno takoj priskočili na pomoč.

V teh dneh bodo ocenili škodo na objektih, tudi župan istoimenske Občine Sveta Ana Martin Breznik se je odpravil na teren. Očitno se bomo morali navaditi na naravne nesreče, je prepričan. »Najhuje je bilo leta 2023, zdaj ko smo zadeve dodobra sanirali, pa se je ponovilo. Neurje je naredilo ogromno škode, najhujši je bil veter, ki je podiral vse pred seboj. Takoj smo se potrudili po najboljših močeh, da bi pomagali ljudem. Za prevoznost prometnic so skrbeli naši zaposleni v režijskem obratu, največ dela pa je odpadlo na gasilce iz PGD Sveta Ana ter iz sosednjih društev v Benediktu in Lenartu. Sanacija je potekala uspešno, čeprav je bilo kar nekaj težav, tudi nevarnosti za ljudi. Velika in iskrena hvala nepogrešljivim prostovoljnim gasilcem, zahvala pa gre tudi vsem ostalim, ki so prostovoljno pomagali sosedom in krajanom. Znova so dokazali, da znamo v težkih trenutkih stopiti skupaj,« nam je povedal župan Breznik.

Najhuje je bilo leta 2023, zdaj ko smo zadeve dodobra sanirali, pa se je ponovilo.

Kot običajno so imeli največ dela gasilci. FOTO: Oste Bakal

Najhuje je bilo na Dražen Vrhu, v Kremberku, Ročici, Krivem Vrhu, delu Svete Ane in Žicah, je dodal: »Tam je nevihtni piš odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove. Nekaj ur je bil večji del občine brez elektrike. Poškodovanih je bilo približno 30 stanovanjskih objektov, od katerih so jih gasilci pokrili 22, ostalo pa občani sami. Pet streh je tako poškodovanih, da bo verjetno treba v celoti zamenjati kritino.« Na terenu sta bili avtodvigali domačih zasebnikov, pomagali so tudi zaposleni v režijskem obratu, ki so očistili ceste in poskrbeli za infrastrukturo. Nekaj dela so imeli tudi gasilci v sosednjem Benediktu, kjer so pomagali pri odkriti strehi in odstranjevanju podrtega drevesa pri stanovanjskem bloku v središču občine. Drevo je padlo na osebno vozilo in ga poškodovalo. Deloma je odkrilo strehe še na nekaj drugih objektih, kar so pa lastniki sanirali sami. Močan sunek vetra je podrl več dreves, poškodovane pa so tudi makadamske ceste in bankine.

Intervencije so se vrstile, tudi v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah je odkrivalo strehe. »Največ primerov je bilo v ožjem centru Jurovskega Dola, na Malni ter v delu Partinja in Gasteraja. Ni šlo za odkrite strehe v celoti, ampak deloma. Padlo je tudi precej dreves. Drobna toča med dežjem v večjem delu občine ni povzročila škode,« je povedal župan Peter Škrlec, ki je dodal, da je v delu kraja Varda večja toča uničila pridelek na vrtovih in njivah ter v vinogradih in sadovnjakih. Močni sunki vetra pa niso prizanesli niti pokopališčema v Jurovskem Dolu. Na tako imenovanem starem pokopališču pod cerkvijo je padlo 24 nagrobnikov, novo pokopališče pa jo je bolje odneslo, odnašalo je le sveče in cvetje.

»A kot pravijo, po vsakem dežju posije sonce, mi tako zaključujemo po napornih urah dela. Hvala vsem kolegom iz PGD Lenart in PGD Benedikt, ki so znova potrdili, da je v slogi moč,« so po večurnem delu sporočili iz Gasilske enote Lokavec, ki je sestavni del PGD Sv. Ana.

Na pomoč so prihiteli tudi lokalni podjetniki z dvigali. FOTO: Oste Bakal

Drevesa so padala vsevprek. FOTO: Oste Bakal