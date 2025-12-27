Silvestrovanja po Sloveniji: glasba in ognjemet na vsakem koraku!

Ko se december počasi prevesi proti koncu, po Sloveniji zavlada magija prazničnega časa. Ulice se zasvetijo s tisočerimi lučkami, trgi zasijejo v prazničnem vzdušju, vonj po kuhanem vinu in prazničnih dobrotah pa napolni zrak. Silvestrski večer ni le prehod iz starega v novo leto – je čas druženja, glasbe, plesa in nepozabnih trenutkov, ki združujejo družine, prijatelje in obiskovalce vseh generacij. Vsako mesto v Sloveniji si prizadeva ustvariti edinstveno praznično izkušnjo na prostem, kjer se združujejo koncerti, DJ programi, otroške predstave, ognjemeti in sodobne svetlobne animacije. Ne glede na to, ali ste ljubitelj energične glasbe, romantičnega ognjemeta ali preprosto želite občutiti praznično vzdušje, slovenska mesta vam obljubljajo silvestrovanje, ki ga ne boste pozabili.

Skoraj vsakem mestu pripravljajo prireditve s pestrim glasbenim in drugim silvestrskim programom na prostem, ki zagotavljajo prijeten skok v novo leto. Na stojnicah bo poskrbljeno za raznovrstno kulinarično ponudbo in tople napitke, da vas ne bo preveč zeblo. Odštevanje zadnjih uric starega leta vam hitreje minilo ob glasbeni spremljavi, za katero bodo poskrbele znane slovenske glasbene zasedbe. Opolnoči pa bodo nebo razsvetlili veličastni ognjemeti. V nadaljevanju vas popeljemo po najboljših prizoriščih silvestrskih spektaklov v Sloveniji, od prestolnice Ljubljane, ki eksplodira z glasbo, do obalnega Kopra, kjer se valovi morja mešajo z ritmom zabave, in vse do Murske Sobote, kjer ognjemet razsvetli nočno nebo.

Silvestrovanje v stari Ljubljani FOTO: Roman Šipić

Ljubljana: Ljubljana tudi letos pripravlja štiri edinstvena silvestrovanja na prostem. Vsak trg ponuja svoj glasbeni značaj in vzdušje – izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu načinu praznovanja. Kongresni trg ponuja energične koncerte, nastopili bodo Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice, Mestni trg pa ponuja večer posebnih izvedb z Big Bandom Krško in Alenko Godec. Pogačarjev trg bo navdušil z Viljem Resnikom, Trg francoske revolucije pa z alternativo, nastopili bodo The Canyon Observer, Niet in IDEM. Ljubljanski grad bo gostil ognjemet ob polnoči.

Silvestrovanje na Trgu Leona Štuklja FOTO: Tadej Regent

Maribor: V srcu praznično okrašenega Maribora vas čaka čarobna adventna pravljica z lučkami, koncerti, božično tržnico in nepozabnim silvestrovanjem. Trg Leona Štuklja bo napolnjen z energijo Domna Kumra in Karneval Banda. Dogodek je brezplačen, glasba in ples trajata do poznih ur, ognjemet letos ni predviden.

Celje: Pravljično Celje – evropsko božično mesto 2025, je mesto avtentičnih, trajnostno obarvanih in, znotraj lokalne skupnosti, povezovalno orientiranih prazničnih izkušenj. Mesto brezplačnih dogodkov za vse generacije in vseh želja ter za ljubitelje adventnih mest in popolne praznične atmosfere. Glavni trg bo spet prizorišče pravljice glasbe in prazničnih lučk, za silvestrovo bodo nastopili skupina Vzrock in DJ Kuky.

Koper: Mestno jedro bo odprto za glasbo in ples. Letos bomo v Kopru novo leto dočakali ob energičnem in nepozabnem nastopu legendarne skupine Šank Rock. Najdaljša noč v letu bo ob njihovih prepoznavnih melodijah in edinstvenem obmorskem vzdušju še posebej čarobna. Bogat repertoar ter njihova neizmerna energija so razlogi, da tega spektakularnega dogodka preprosto ne smete zamuditi. Pridružite se nam na silvestrovanju, kjer bomo skupaj prepevali uspešnice in ustvarili spomine, ki nas bodo spremljali v leto 2026.

Novo mesto: Glavni trg bo gostil lokalne glasbene točke in družinske prireditve že od 21. ure. Zvečer bodo ob 22. uri nastopili DAN D in kasneje ob pol enih zjutraj PLUTZ.

Nova Gorica: Kidričeva ulica ali Glavni trg bosta odprta za nastope Zvite Feltne in DJ program, obljubljajo ples pod zvezdami.

Ptuj: Najdaljšo noč v letu na Ptuju zaznamuje tradicionalno silvestrovanje na prostem, ko praznično vzdušje doseže svoj vrhunec. Mestni trg bo dopoldan namenjen družinam z DJ-jem Jamirkom in otroškimi pevci, večerni program pa nadaljuje glasbo in zabavo.

Murska Sobota: Trg zmage ponuja DJ Harija in glasbeno skupino Plamen, ob polnoči bo tudi ognjemet.

Velenje: Titov trg bo gostil Tanjo Žagar in druge glasbene točke v večernih urah.

Kranj: Staro mestno jedro bo del Prešernovega decembra. Za glasbo za silvestrovo bo poskrbela skupina Miran Rudan Indesign.

Slovenj Gradec: Center bo prizorišče tradicionalnega večernega koncerta z OnePlan od 21. ure naprej.