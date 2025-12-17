Tukaj je napoved, ki smo jo težko čakali! Takšno vreme nas čaka na zadnjega leta dan

Slovenijo bo v zadnjem večeru letošnjega leta objela prava zimska kulisa. V Ljubljani, kjer vremenoslovci za 31. december napovedujejo večinoma sončno vreme, bo silvestrski večer primeren za opazovanje ognjemetov. Dnevna temperatura se bo gibala okoli 0 stopinj Celzija, proti večeru in v noči pa se bo ohladilo do približno - 3 stopinje Celzija, kaže napoved AccuWeather. Podobno zimsko vzdušje se bo nadaljevalo tudi 1. januarja, ko bo vreme sončno do delno oblačno. Temperature bodo ostale nizke – čez dan okoli ničle, ponoči pa lahko termometer pade do - 5 stopinj Celzija. Silvestrske in novoletne zabave na prostem bodo zato zahtevale res dobro zimsko opremo.

Tudi v drugih slovenskih mestih bo zaključek leta podoben. V Mariboru se obeta razmeroma sončen dan z nočnimi temperaturami pod ničlo. V Celju bo delno jasno in suho, silvestrska noč pa mirna, a zelo hladna. Novo mesto bo deležno podobnih razmer - čez dan okoli ničle, ponoči pa občutno mrzlo. Kranj bo konec leta zaznamoval pretežno jasen večer z izrazitejšim mrazom v nočnih urah. Na obali bodo temperature sicer nižje kot običajno, a še vedno milejše kot v notranjosti države. V Murski Soboti bodo razmere primerljive z Mariborom - suho, večinoma jasno in mrzlo. Skupna slika vremena je za praznovanje ugodna, ključno pa bo, da se udeleženci dogodkov dobro oblečejo, saj bodo nizke temperature zahtevale nekoliko več zimske pripravljenosti.