Po 14 urah razprave končana interpelacija, takšen je rezultat za Simona Maljevca

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo zaradi očitkov o neučinkovitosti na področju dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike proti njemu vložili poslanci NSi in SDS. Za njegovo razrešitev je ob prisotnih 70 poslancih glasovalo 29 poslancev, proti pa 41. Maljevac tako ostaja na položaju.

Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev. Po današnji razpravi, ki je trajala skoraj 14 ur, so za ministrovo razrešitev glasovali poslanci SDS, NSi in poslanske skupine nepovezanih poslancev, proti pa poslanci Svobode, SD in Levice.

Predlagatelji interpelacije so ministru očitali nepregledno porabo in razpolaganje z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, zavajanje javnosti glede storitev dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike ter načeto zaupanje v ministrsko funkcijo.

Janez Cigler Kralj (NSi) je ministru dejal, da uvaja dolgotrajno oskrbo samo za bogato peščico, ne pa za vse. Skupaj s Karmen Furman (SDS) sta mu v zaključku razprave očitala, da danes ni odgovoril na večkrat zastavljeno vprašanje, koliko ljudi na današnji dan koristi storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Kot sta pojasnila, je ne koristi nihče.

»Ničesar ni, samo prispevek,« je dejal Cigler Kralj. Po besedah Furman to, da uvajajo nove davke za storitve, ki jih ne izvajajo, ni solidarna prihodnost. Cigler Kralj je ob tem ocenil, da je nedavno na vladi sprejeti interventni zakon za poenostavitev prevedbe v sistem dolgotrajne oskrbe potrdil upravičenost interpelacije in da če ne drugega, so z njo dosegli vsaj to.

Večkrat zavrnil vse očitke

Maljevac je danes v DZ večkrat zavrnil vse očitke. V zaključni razpravi je ustanovitev ministrstva za solidarno prihodnost v tej vladi označil kot prelom in pojasnil, da je njihovo delo usmerjeno v dve ključni spremembi, to sta javno dostopna dolgotrajna oskrba in gradnja javnih najemnih stanovanj. »Predlagatelji ne napadajo mene, napadajo idejo, da lahko vsak človek v tej državi živi dostojno ne glede na debelino denarnice,« je dejal.

Predlagateljem interpelacije je očital, da so imeli v preteklosti priložnost urediti področje dolgotrajne oskrbe, pa niso. Kot neresnične in zlonamerne je označil očitke, da sistem dolgotrajne oskrbe ne deluje. Ob tem je nanizal več sprejetih ukrepov. Prav tako je nanizal dosežke s področja stanovanjske politike in pojasnil, da je novi nacionalni stanovanjski program v pripravi. Kot je poudaril, bo ta tudi finančno podprt, saj vlada načrtuje stabilno večletno financiranje gradnje.

Maljevca so podprli v vseh treh koalicijskih poslanskih skupinah. Poudarili so, da se je lotil nalog, ki so bile dolgo zanemarjene. V Levici, iz vrst katere prihaja minister za solidarno prihodnost, interpelacijo vidijo kot napad na idejo javne in dostopne dolgotrajne oskrbe ter solidarnosti. Po dolgih letih država zdaj dejansko gradi sistem, ki bo ljudem omogočil dostojno staranje z občutkom varnosti in spoštovanja, so poudarili.

V Svobodi so opoziciji očitali, da interpelacija temelji na političnem populizmu. Po njihovem prepričanju se je aktualna vlada vzpostavljanja sistema dolgotrajne oskrbe lotila sistematično, stvari pa tečejo v pravo smer.

Poslanci SD, ki se sicer v razpravo niso vključevali, so v stališču denimo izpostavili, da je bil z vzpostavitvijo sistema dolgotrajne oskrbe dokončno oblikovan nov samostojen steber socialnega varstva in socialnega zavarovanja, ki ima tudi lasten sistemski vir financiranja.

V koaliciji so prav tako podprli delo Maljevca in njegove ekipe na področju stanovanjske politike, saj da se izvajajo projekti po vseh državi. Po njihovem mnenju gre za vnovični zagon stanovanjske politike, ki je bila zapostavljena več kot tri desetletja.

Poslanske skupine vztrajale pri očitkih

Poslanske skupine SDS, NSi in nepovezanih poslancev pa so vztrajale pri očitkih o neizvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, zavajanju in praznih obljubah o rekordni gradnji stanovanj. Kritični so bili, ker pristojni še niso pripravili novega nacionalnega stanovanjskega programa. Po njihovem mnenju pa ni potrebna le gradnja javnih najemnih stanovanj, ampak predvsem ukrepi, da bi mladi lahko prišli do lastnih stanovanj.

Prav tako so bili kritični, da država od ljudi pobira denar za dolgotrajno oskrbo, četudi ne more zagotoviti, da bi jo upravičenci lahko dejansko prejeli. Slišati je bilo tudi nestrinjanje s tem, da prispevek za dolgotrajno oskrbo plačujejo tudi upokojenci.

Interpelacija ministra Maljevca je v tem mandatu 13. interpelacija, ki jo je vložila opozicija, a z nobeno ni uspela.