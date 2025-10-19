Sin tajkuna udaril po Janševem podmladku, odzivi so neverjetni: »Ali prav berem – socialisti v SDS?«

Na družbenem omrežju X je završalo. Matej Rigelnik, sin nekdanjega politika in poslovneža Hermana Rigelnika, je javno udaril po slovenski desnici zaradi podpore subvencionirani študentski prehrani za tuje študente. V objavi je zapisal: »Tako se slovenska desnica bori za socialistično prehrano študentov … Zakaj propagirate porabo slovenskega denarja za tuje študente?«

Rigelnik je posebej izpostavil študente z območja nekdanje Jugoslavije in dodal: »Študij za vse ex-Jugoslovane je brezplačen, pa še hrano imajo subvencionirano. In to podpiše slovenska desnica.«

Njegov izbruh je sledil objavi Slovenske demokratske mladine (SDM), ki obtožuje vlado, da nasprotuje dvigu subvencije za študentsko prehrano – s 3,50 na 5 evrov: »Za vse je denar, samo za študente ne!« so zapisali in zahtevali, da se subvencija končno dvigne.

A namesto podpore se je pod objavo vsul plaz kritik – tudi iz njihovih lastnih političnih vrst.

Uporabniki jasno: kje je tu desna politika?

Komentatorji so bili neizprosni. Med odzivi je mogoče prebrati očitke, kot denimo: »Povej, katera država poleg brezplačnega študija omogoča še subvencionirano prehrano,« ter posmehljive pripombe, med njimi: »Ali jaz to pravilno berem – socialisti v SDS?« Nekateri so obrnili zbadljivko v cel tabor desnice: »S takšno desnico ne rabiš levice,« spet drugi pa so očitali pomanjkanje vizije z besedami: »SDS-u narativo določa levica. Sami od sebe nimate idej.«

Nekateri so dodali tudi argumente v prid bonov, češ da v EU velja podobna praksa za vse študente, medtem ko ima Balkan posebne pravice zaradi dvostranskih sporazumov.

Razprava o subvencionirani prehrani je torej razdelila tudi tiste, ki naj bi ideološko stali na isti strani.