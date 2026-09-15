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Sin Zorana Jankovića postal državljan Srbije, prijavljen je na naslovu vile Vučićevega botra

Srbska vlada ni odgovorila na vprašanja o tem, kdo je predlagal podelitev državljanstva in na čigavo pobudo se je postopek sploh začel.
FOTO: Igor Zaplatil/Delo
FOTO: Igor Zaplatil/Delo
N. P.
 15. 9. 2026 | 20:07
 15. 9. 2026 | 20:53
1:39
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Jure Janković, sin ljubljanskega župana Zorana Jankovića, je po posebni odločitvi srbske vlade pridobil srbsko državljanstvo z utemeljitvijo, da gre za »nacionalni interes«, sta razkrila preiskovalna medija KRIK in Oštro. Odlok je zadnji dan oktobra 2024 podpisal takratni premier Miloš Vučević. Uradna Srbija ob tem ni pojasnila, v čem točno se skriva omenjeni nacionalni interes. Srbska vlada namreč ni odgovorila na novinarska vprašanja o tem, kdo je predlagal podelitev državljanstva in na čigavo pobudo se je postopek sploh začel, poroča hrvaški portal N1.

Službeni podatki iz katastra kažejo, da ima Janković stalno prebivališče v Srbiji prijavljeno na naslovu vile na elitnem Dedinju. Lastnik nepremičnine je Nikola Petrović, nekdanji direktor javnega podjetja Elektromreža Srbije in poročna priča ter tesen zaveznik predsednika Aleksandra Vučića. O stikih med Petrovićem in Zoranom Jankovićem je pred časom poročal že N1 Slovenija. Iz kabineta ljubljanskega župana so takrat potrdili, da sta se od konca leta 2022 do aprila 2025 sestala najmanj štirikrat, na enem od srečanj pa so bili na večerji skupaj z Vučićem. 

FOTO: Ljubo Vukelić/Delo
FOTO: Ljubo Vukelić/Delo

Petrović na vprašanja novinarjev o razlogih za prijavo Jankovića na svojem naslovu in o odnosih z družino Janković ni želel odgovarjati. 

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Zoran JankovićJure JankovićAleksandar Vučićnikola petrovićkrikoštrosrbsko državljanstvoNacionalni interes
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