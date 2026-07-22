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IMAMO ODZIV ZAVAROVALNICE TRIGLAV

Sindikat razkriva grozljivo prakso v Sloveniji! Prebolel raka, nato ga je udarila še finančna kazen

V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije objavili javno pismo o diskriminaciji zaposlenih v zavarovalništvu. Kaj na očitke pravijo v Zavarovalnici Triglav?
Sindikat opozarja, da se prepogosto srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji, pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu preostane le še tožba. Na to nesprejemljivo prakso pristaja tudi Zavarovalnica Triglav, so navedli v Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije FOTO: Leon Vidic
Sindikat opozarja, da se prepogosto srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji, pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu preostane le še tožba. Na to nesprejemljivo prakso pristaja tudi Zavarovalnica Triglav, so navedli v Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije FOTO: Leon Vidic
Mitja Urbančič
 22. 7. 2026 | 20:35
 22. 7. 2026 | 21:49
5:58
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Konferenca sindikatov zavarovalništva Slovenije (KSZS) že vrsto let opažajo sporno in nezakonito prakso v zavarovalnicah, in sicer se izplačilo poslovne uspešnosti zaposlenim, kljub vsem veljavnim predpisom in sodni praksi v zavarovalništvu še vedno obračunava diskriminatorno. V praksi se zaposlenim, ki so bili bolniško odsotni ne izplačuje poslovne uspešnosti oziroma se izplača znatno zmanjšana. Tako se v praksi prepogosto srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji, pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu preostane le še tožba, so navedli. 

Diskriminacija ne sme biti »cenejša« možnost
 

Kljub vsem tem primerom v primeru Zavarovalnice Triglav ne moremo doseči premika po mirni poti. Vodstvo zavarovalnice vztraja pri svojem diskriminatorni praksi, ki kaznuje hudo bolne, ponesrečene, novopečene starše in delovne invalide. Vodstvo Triglava smo na to problematiko opozorili večkrat, a na žalost zaman. Videti je, da se zavarovalnicam na žalost bolj »izplača« nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje. Da se s pravicami ljudi tako »trguje« v podjetju, ki je pretežno v državni lasti bi moralo biti popolnoma nesprejemljivo. Na žalost pa je to del vsakdana. V KSZS bomo uporabili vsa sindikalna sredstva, da se diskriminaciji na državni ravni zoperstavimo in jo ustavimo.

Prst uperili v Zavarovalnico Triglav

Na to nesprejemljivo prakso na žalost pristaja tudi Zavarovalnica Triglav, ki je v večinski lasti države. V praksi je bolniška odsotnost razlog za to da zaposleni ne prejme oziroma prejme znatno zmanjšano poslovno uspešnost. Čeprav obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje diskriminatorno in nedopustno, na kar je večkrat opozoril tudi zagovornik načela enakosti, se v Triglavu ni spremenilo nič.

V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije so objavili javno pismo o diskriminaciji zaposlenih v zavarovalništvu pri poslovni uspešnosti.  FOTO: Sn
V Konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije so objavili javno pismo o diskriminaciji zaposlenih v zavarovalništvu pri poslovni uspešnosti.  FOTO: Sn

Kljub večkratnim pozivom sindikata se sporna praksa nadaljuje, zaposleni, pa svojo pravico lahko uveljavljajo le pred sodiščem. Trenutno je proti Triglavu odprtih 60 tožb zaradi diskriminacije pri izplačilu poslovne uspešnosti.

Diskriminacija mladih staršev, ljudi ki so zboleli za rakom in invalidov s skrajšanim delovnim časom

Ob tem poudarjajo, da so med njihovimi člani, ki jim delodajalec odreka poslovno uspešnost mladi starši, ki so po rojstvu otroka na porodniški oziroma na očetovskem dopustu. V več kot 10 primerih  je šlo za hujšo bolezen, ki je zahtevala poseg – med njimi tudi rak na debelem črevesu in rak na dojki. Potem so tu zaposleni, ki so preživeli težje nezgode, ki so zahtevale daljše okrevanje, so še zapisali v KSZS.

Kaj na te očitke pravijo v Zavarovalnici Triglav?

»V Zavarovalnici Triglav kontinuirano nadgrajujemo sistem ravnanja z zaposlenimi, pri cemer v celoti upoštevamo veljavno zakonodajo, panožne standarde in pravila, interne akte ter dobre poslovne prakse. Skladno z navedenim spoštujemo vse zaposlene in se zavedamo, da so bolezen, nezgode ali druge življenjske situacije za posameznika lahko izjemno zahtevne. Kot eden največjih delodajalcev v Sloveniji, ki je tudi družini prijazno podjetje, zaposlenim zagotavljamo širok nabor pravic, ugodnosti in podpornih ukrepov na področju zdravja, družine in vključevanja ranljivih skupin, ki ponekod presegajo zakonske obveznosti,« so navedli pri Zavarovalnici Triglav.

Trditve, ki jih izpostavlja sindikat, se nanašajo na način obračuna poslovne uspešnosti v posameznih obdobjih in ne na samo zdravstveno stanje ali druge osebne okolišcine zaposlenih. »V Zavarovalnici Triglav poslovno uspešnost razumemo kot nagrado za dosežene poslovne rezultate in prispevek sodelavk in sodelavcev k njihovemu ustvarjanju. Zato se vsako leto glede na poslovne rezultate in okoliščine odlocamo o njenem izplačilu ter kriterijih zanj. V preteklosti je bilo izplačilo, skladno s Kolektivno pogodbo za zavarovalstvo Slovenije, vezano na efektivni delovni čas oziroma prisotnost na delu. Tak nacin izplacevanja poslovne uspešnosti je skladen tako s panožno kot podjetniško kolektivno pogodbo. V zadnjih letih pri izplačilu upoštevamo trajanje delovnega razmerja v letu, na katerega se izplačilo nanaša. Način izplačevanja poslovne uspešnosti je vedno enakovredno obravnaval vse zaposlene ne glede na njihove osebne okolišcine,« so zatrdili.

Ker so glede obračuna poslovne uspešnosti odprti sodni postopki, konkretnih primerov ne moremo in ne smemo komentirati. Spoštujemo pa pravico vsakega posameznika do sodnega varstva in bomo dokončno odločitev sodišča tudi v tem primeru v celoti spoštovali in ravnali v skladu z njo, zatrjujejo v zavarovalnici.

»Ob tem zavračamo navedbe sindikata o diskriminatorni obravnavi zaposlenih. Poleg tega si prizadevamo za kontinuiran socialni dialog s predstavniki zaposlenih, med katerimi sta tudi Konferenca sindikatov zavarovalništva Slovenije in Sindikat zavarovalnih zastopnikov Slovenije. V okviru kolektivnih dogovorov in morebitnih prihodnjih pogajanj smo pripravljeni konstruktivno obravnavati vse predloge, ki so v interesu zaposlenih in hkrati omogocajo dolgoročno vzdržno poslovanje družbe. Ob zadnji spremembi podjetniške kolektivne pogodbe leta 2024 je določilo glede izplačila dela plače iz naslova poslovne uspešnosti ostalo smiselno enako kot pred tem. V zvezi s tem v zavarovalnici menimo, da je smiselno najprej podati predlog na ravni panožne kolektivne pogodbe,«.

 

 

 

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