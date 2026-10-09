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KAJ PRINAŠAJO PREDLAGANE SPREMEMBE?

Sindikati opozarjajo na posledice novih referendumov: se za racionalizacijo javnega sektorja skrivajo odpuščanja?

Sindikati svarijo pred morebitnimi rezi v javne storitve in pravice državljanov. Od koalicije zahtevajo jasnejša pojasnila o predvidenih spremembah.
Namestnica generalnega sekretarja pri KSJS Martina Vuk. FOTO: Sta

Namestnica generalnega sekretarja pri KSJS Martina Vuk. FOTO: Sta

Predsednik ZSSS Andrej Zorko. FOTO: Sta

Predsednik ZSSS Andrej Zorko. FOTO: Sta

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Pocivavsek. FOTO: Sta

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Pocivavsek. FOTO: Sta

Namestnica generalnega sekretarja pri KSJS Martina Vuk. FOTO: Sta
Predsednik ZSSS Andrej Zorko. FOTO: Sta
Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Pocivavsek. FOTO: Sta
STA, K. G.
 9. 10. 2026 | 16:58
5:14
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Koalicija je z napovedjo treh novih posvetovalnih referendumov sprožila ostre odzive sindikatov. Ti so prepričani, da gre za poskus preusmerjanja pozornosti od bistvenega vprašanja – ali naj začne veljati interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi po njihovih opozorilih lahko močno posegel v socialno državo. Sindikalne centrale so danes v državni zbor vložile zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o omenjenem zakonu. Zahtevo so podprle z 42.694 overjenimi podpisi volivcev. Kmalu zatem so koalicijske poslanske skupine v parlamentarno proceduro vložile še predloge za tri posvetovalne referendume. Volivce bi vprašali o znižanju DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Vsi trije posvetovalni referendumi bi potekali sočasno z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu.

Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk je poudarila, da jih poteza koalicije ni presenetila. Podoben pristop je namreč po njenih besedah uporabila že pri referendumskem odločanju, predvidenem za to nedeljo, ko je zakonodajnemu referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi dodala tri posvetovalne referendume. Sindikate moti predvsem način oblikovanja vprašanj, saj menijo, da so ta premalo konkretna in dopuščajo različne razlage. Po njihovem prepričanju se tako v ozadje potiska odločanje o interventnem zakonu, ki bi lahko prinesel občutne spremembe na področju zdravstva, pokojnin in drugih javnih storitev. Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenija Jakob Počivavšek je opozoril, da vprašanja dopuščajo številne interpretacije volje volivcev. Po njegovi oceni takšen pristop vzbuja dvom o tem, ali želi vlada sploh pridobiti jasno stališče ljudi.

Predsednik ZSSS Andrej Zorko. FOTO: Sta
Predsednik ZSSS Andrej Zorko. FOTO: Sta

Kritičen je bil tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Ocenil je, da vlada daje prednost razpisovanju referendumov, pri čemer so vprašanja sugestivna in ne pojasnjujejo, s katerimi ukrepi bi zastavljene cilje dosegli. Po njegovem mnenju vse skupaj deluje, kot da bi si vsak koalicijski partner na internem sestanku izbral temo, o kateri bi vprašali volivce, morebitna podpora pa bi vladi omogočila široko razlago dobljenega mandata. Zorko je zato »malo za šalo in precej zares« predlagal še eno referendumsko vprašanje: »Ali so ljudje za to, da se konča burkaštvo v politiki?«

Komu bi nižji DDV koristil? 

Sindikati so se odzvali tudi na vsebino predlaganih referendumov. Pri vprašanju znižanja DDV za osnovna živila in energente poudarjajo, da ukrepe za znižanje življenjskih stroškov podpirajo, vendar opozarjajo, da samo nižja davčna stopnja še ne zagotavlja nižjih cen za potrošnike. Martina Vuk je pojasnila, da bi bilo treba ob morebitnem znižanju DDV določiti tudi ustrezne varovalke. Ena od možnosti bi bila omejitev trgovskih marž, s čimer bi preprečili, da bi se davčna razbremenitev namesto v nižjih cenah odrazila predvsem v višjih dobičkih trgovcev.

Sindikati so po njenih besedah že pripravili osnutek zakonskih sprememb, ki vključuje takšne varovalke, v zakonodajni postopek pa ga nameravajo vložiti s podpisi volivcev. Počivavšek je ob tem spomnil, da je državni zbor o znižanju DDV na osnovna živila že odločal v okviru interventnega zakona. Zato se mu zdi nenavadno, da želi koalicija zdaj o istem vprašanju preverjati voljo ljudi, čeprav je ustrezne odločitve že sprejela.

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Pocivavsek. FOTO: Sta
Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Pocivavsek. FOTO: Sta

Se za racionalizacijo skrivajo odpuščanja?

Pomembne pomisleke imajo sindikati tudi glede predlaganega referendumskega vprašanja o odpravi nepotrebnih birokratskih postopkov, racionalizaciji javnega sektorja in omejitvi deleža javne porabe glede na bruto domači proizvod. Vuk je poudarila, da sindikati zmanjševanju birokracije ne nasprotujejo. Pričakujejo pa, da bi vlada pripravila konkretne predloge in jih uskladila s socialnimi partnerji. Če se za napovedano reorganizacijo javnega sektorja v resnici skrivajo odpuščanja zaposlenih ali privatizacija javnih storitev, bi morala po njenem prepričanju koalicija to državljanom tudi jasno povedati.

Podobno razmišlja Počivavšek, ki meni, da bi morala vlada pred morebitnim referendumom predstaviti analizo javnega sektorja ter natančen načrt reorganizacije in poenostavitve postopkov. Tako bi volivci vedeli, o kakšnih spremembah pravzaprav odločajo. Po njegovem prepričanju je napovedana racionalizacija javnega sektorja tesno povezana z interventnim zakonom. Opozarja, da bi lahko njegova uveljavitev glede na predvidene javnofinančne učinke pomenila občutne reze v javne storitve in pravice državljanov. Sindikati zato vztrajajo, da bi morala biti razprava osredotočena predvsem na posledice interventnega zakona, ne pa na dodatna referendumska vprašanja, za katera menijo, da so zastavljena preveč splošno.

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referendumSlovenijasindikatijavni sektordržavni zborJakob PočivavšekMartina VukAndrej ZorkoKonfederacija sindikatov javnega sektorja
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