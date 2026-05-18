Sindikati v 3 dneh zbrali več kot 47.000 podpisov za referendum: »To ni zakon za ljudi, to je zakon za kapital«

Predstavniki sindikatov in civilne družbe so danes v DZ vložili pobudo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, pod katero se je podpisalo več kot 47.000 volivcev, medtem ko je za vložitev pobude potrebnih 2500 podpisov. V treh delovnih dneh in pol so zbrali 47.223 podpisov, je v izjavi za medije pred poslopjem DZ v Ljubljani povedal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. »Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo: to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate, to ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države,« je poudaril Štrukelj. Dodal je, da niti pritiski, oviranje in celo prepovedi zbiranja podpisov na delovnih mestih ljudi niso odvrnili od tega, da bi povedali, kaj si mislijo o zakonu.

Pobuda za razpis referenduma po njegovih besedah ni bila njihova prva izbira, ampak odgovor na zavrnjen dialog in na vsebino zakona, ki je zanje nesprejemljiva. Štrukelj je ocenil, da se je v teh nekaj dneh zbiranja podpisov med sindikati in nevladnimi organizacijami spontano oblikovalo zavezništvo, ki ga je po njihovi presoji treba ohraniti. »Lahko bi ga poimenovali zavezništvo za socialno državo, zavezništvo za zaščito pravic delavk in delavcev ter za varna delovna razmerja, zavezništvo za univerzalno dostopno javno zdravstvo in kakovostno javno šolstvo, zavezništvo za varno starost, zavezništvo za pravično razporeditev bremen med prebivalstvom z upoštevanjem načela solidarnosti, da tisti, ki ima več, tudi več prispeva za skupno dobro,« je dejal.

»Referendum je pravica ljudstva, da se neposredno opredeli do izbire o prihodnosti, ki je položena v ta zakon. Naj ljudje povedo, ali podpirajo usmeritev, ki temelji na socialni državi in na konceptu socialno-tržnega gospodarstva, ali pa želijo v smer neoliberalne ekonomije in ideologije, kjer je dobiček edino merilo uspeha, solidarnost med ljudmi pa pridobi negativen prizvok,« je med drugim povedal Štrukelj. DZ bo moral po vložitvi odločiti o začetku roka za zbiranje 40.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Štrukelj je potrdil, da se bodo sindikati, če bodo poslanci sprejeli sklep o nedopustnosti referenduma, zagotovo obrnili na ustavno sodišče.