Sistem dolgotrajne oskrbe: Zpiz čez noč zamrznil tisoče dodatkov za pomoč in postrežbo

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili. Omenjene bodo o tem obvestili preko komentarja na obvestilu o nakazilu ob izplačilu prejemkov za december. Zpiz je sicer začasno ustavil 11.076 dodatkov za pomoč in postrežbo, so navedli za STA.

Postopek prevedbe stanovalcev v domovih v sistem dolgotrajne oskrbe je sicer določen v zakonu o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na centrih za socialno delo (CSD) in v domovih za starejše ob uvedbi novega sistema dolgotrajne oskrbe, so zapisali v sporočilu za javnost. CSD Ljubljana, ki je edina vstopna točka za postopke te prevedbe, je Zpizu že posredoval podatke o tistih, ki so do 30. novembra podali soglasje za prevedbo in ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo te prevedbe. Zakon določa, da CSD Ljubljana odločbo o prenehanju pravice do dodatka za pomoč in postrežbo zaradi prehoda v sistem dolgotrajne oskrbe izda do 31. decembra 2026.

Podpisati morajo načrt

Na Zpizu so za STA pojasnili, da je bil dodatek za pomoč in postrežbo decembra izplačan 24.254 upravičencem v znesku skoraj 5,77 milijona evrov, novembra pa 35.385 upravičencem v znesku skoraj 8,6 milijona evrov. Tisti stanovalci v domovih, ki so oddali soglasje k prevedbi, morajo do konca decembra podpisati še osebni načrt. Šele potem bodo res vključeni v novo ureditev dolgotrajne oskrbe od 1. decembra. Predsednik vlade Robert Golob je v ponedeljek na seji DZ poudaril, da bodo položnice za december za približno 20.000 starostnikov, ki imajo v domovih za starejše standardno namestitev, po izračunu ministrstva za solidarno prihodnost nižje za znesek v višini od 200 do 800 evrov mesečno. Položnice za december bodo stanovalci domov po njegovih besedah prejeli do sredine januarja.

Vsa prizadevanja na področju izvajanja pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji so po njegovem zagotovilu usmerjena v to, da bodo stanovalci v domovih s položnicami, ki jih bodo prejeli januarja, plačali le še za nastanitev. Naslednji koraki v dolgotrajni oskrbi v instituciji pa bodo namenjeni tistim, ki bodo šele prišli v sistem.