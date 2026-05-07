Škandal na razstavi, kjer sodeluje tudi Slovenija! Naga visi z zvona, njeno telo kot »kladivo« (VIDEO)

Avstrijska umetnica Florentina Holcinger je na beneškem bienalu vzbudila veliko pozornosti s performansom, v katerem gola visi z glavo navzdol znotraj velikega bronastega zvona. Njeno telo služi kot »kladivo«, ki udarja ob zvon in ustvarja zvok opozorila na podnebne spremembe in morebitne poplave Benetk.

Instalacija z naslovom »Seaworld Venice« prikazuje distopično prihodnost, v kateri je mesto poplavljeno, razstavni paviljon pa preoblikovan v podvodni sistem preživetja in simbol družbenih neenakosti.

Bienale se sicer za širšo javnost uradno odpre 9. maja, a ta predstava je že začela pritegovati pozornost. Umetnica v svojem delu kritično obravnava množični turizem, onesnaževanje in ranljivost mest na vodi. Performans je izveden vsako uro, umetnica pa je znana po ekstremnih in kontroverznih delih, ki pri občinstvu pogosto sprožajo močne odzive.

Tudi Slovenija na beneškem bienalu