Pred dnevi smo poročači o primeru diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti v postopku zaposlitve na eni od slovenskih gimnazij. Tako je

Zagovornik načela enakosti ugotovil, da je gimnazija v postopku izbire novega zborovodje diskriminirala kandidata za zaposlitev. Odločilna pri tem je bila njegova spolna usmerjenost oz. to, da je v zakonski zvezi z moškim.

Diskriminacija zaradi spolne usmerjenosti je na delovnem mestu prepovedana

Na podlagi vseh zbranih informacij je Zagovornik načela enakosti potrdil, da je šola sprva nameravala skleniti pogodbo o zaposlitvi, a se je od tega odmaknila potem, ko je izvedela za kandidatovo spolno usmerjenost. Takšno ravnanje predstavlja diskriminacijo na področju zaposlovanja in dela, kar je po zakonodaji strogo prepovedano.

Moški menda ‘bolje vplivajo na vzdušje v zbornici’.

Zdaj pa so še en podoben primer objavili v Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Tako so anonimno objavili pričevanje kandidatke za zaposlitev v eni od slovenskih šol.

»Pred leti sem bila na razgovoru na gimnaziji za profesorico slovenskega jezika., na katerem mi je ravnatelj mirno povedal, da sicer pogoje izpolnjujem, ampak da bo po vsej verjetnosti zaposlil moškega. Ko sem ga vprašala, zakaj, in podala svoje prepričanje, da spol ne definira dobrega učitelja, je rekel, da so moški v ženskem kolektivu bolj zaželeni, ker ‘bolje vplivajo na vzdušje v zbornici’. Morda gre celo za isto gimnazijo, ne vem. Službe tam nisem dobila.«