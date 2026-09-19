Skladišča plina in kurilnega olja tik pred kurilno sezono prazna? Preverili smo pri Petrolu, tak je odgovor

Poročali smo že, da bi voznike lahko že v torek na bencinskih servisih pričakal nov udarec. Po ocenah Petrola bi lahko cena dizelskega goriva presegla dva evra za liter. Če bi se razmere na svetovnih energetskih trgih še dodatno zaostrile, predsednik uprave Petrola Sašo Berger ne izključuje niti precej bolj črnega scenarija.

Petrol trenutno sicer še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Savdske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno.

Skladišča plina in kurilnega olja tik pred kurilno sezono prazna?

So pa o tem do nas prišli namigi, da pri Petrolu ni dovolj vseh energentov in da kakšnega utegne celo zmanjkati. So torej skladišča plina in kurilnega olja tik pred kurilno sezono prazna? A pri Petrolu mirijo: »Oskrba Slovenije s plinom je zanesljiva. K zanesljivosti oskrbe prispevajo diverzificirani dobavni viri, različne dobavne poti in povezanost evropskega plinskega trga. Kljub negotovim geopolitičnim razmeram so se motnje na mednarodnih energetskih trgih v zadnjih letih odražale predvsem v cenah energentov, ne pa v razpoložljivosti plina. V Petrolu razmere na globalnih energetskih trgih spremljamo kontinuirano in jih sproti ocenjujemo z vidika vpliva na zanesljivost oskrbe in nabavne pogoje. Pri upravljanju oskrbnih verig z gorivi se opiramo na razpršene nabavne vire, dolgoročna partnerstva in aktivno upravljanje dobavnih poti. Z dobavitelji smo ves čas v stiku in pozorno spremljamo razvoj dogodkov,«.