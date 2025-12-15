  • Delo d.o.o.
POŽAR V LJUBLJANI

Skladišče gasilo kar 377 gasilcev

Škoda je ogromna, a k sreči ni nihče poškodovan. Okoliške prebivalce so pozivali, naj zaprejo okna.
Gasilci so se več ur borili z zublji. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel
Gasilci so se več ur borili z zublji. FOTOGRAFIJI: Voranc Vogel
Aleksander Brudar
 15. 12. 2025 | 06:10
2:27
A+A-

Tristo sedeminsedemdeset gasilcev s 94 gasilskimi vozili se je včeraj v ljubljanskem BTC borilo s požarom, ki se bo po obsežnosti zagotovo zapisal na seznam največjih industrijskih požarov v samostojni Sloveniji. Okoli desetih dopoldne je zagorelo v tamkajšnjem Distribucijskem centru Spar, ki je tudi največje in ključno skladišče tega trgovca. Iz stavbe se je vil gost, črn dim, ki je segal vse do Most, Fužin in Štepanjskega naselja. Na Gasilski brigadi Ljubljana so zato tamkajšnje prebivalce pozvali, naj ob zaznavi dima zaprejo okna in se po nepotrebnem ne zadržujejo v območju dima. Naj bodo previdni, so jim svetovali tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

12. 5. 2015

V požaru Mercatorjevega skladišča umrl varilec.

25. 12. 2018

V Sparovem distribucijskem centru zagorelo v kurilnici.

14. 12. 2025

V istem skladišču znova zagorelo. Nihče ni bil poškodovan.

Kako bo požar, ki se je menda začel v pekarni, nato pa se razširil na večji del stavbe, vplival na dobavo v Sparovih trgovinah, včeraj še ni bilo povsem jasno. So si pa v drugem največjem slovenskem trgovcu oddahnili, ko so tudi s PU Ljubljana potrdili, da so se vsi tamkajšnji zaposleni še pravočasno umaknili na varno in da niti eden od njih ni bil poškodovan.

Škoda bo ogromna.
Škoda bo ogromna.

Iz stavbe se je vil gost, črn dim, ki je segal vse do Most, Fužin in Štepanjskega naselja.

Spomin na 12. maj 2015 je namreč še kako živ. Takrat je zagorelo v Mercatorjevem skladišču v Zalogu, ki je od Sparovega oddaljen le dobrih šest kilometrov. Pri tem ni nastala le večmilijonska škoda, ampak je življenje izgubil varilec Marjan Knez. Sicer pa je tudi v Sparovem distribucijskem centru enkrat že gorelo, in sicer decembra pred sedmimi leti. Takrat je zagorelo v kurilnici, kjer so s plinom ogrevali olje v peči za peko kruha. Pogoreli so kotlovnica, hladilnica, v kateri zori sadje, ter približno 250 m² ostrešja. V tistem dogodku nihče ni bil poškodovan. 

 

požargasilciLjubljanaSpardimogenjBTC
