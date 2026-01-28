  • Delo d.o.o.
DVIG PLAČE

Sklep o višini minimalne plače v uradnem listu v petek, delodajalci: Vlada je za politične interese žrtvovala gospodarstvo

Z dvigom minimalne plače se bosta povečala tudi letni regres in zimski regres oziroma božičnica.
Neto znesek bo za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašal 1000 evrov. FOTO: Dragana991, Getty Images
Neto znesek bo za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašal 1000 evrov. FOTO: Dragana991, Getty Images
STA, B. K. P.
 28. 1. 2026 | 14:36
 28. 1. 2026 | 14:50
4:21
A+A-

Sklep o višini minimalne plače za leto 2026, ki jo je minister za delo Luka Mesec določil pri 1481,88 evra bruto, bo v uradnem listu objavljen v petek, so sporočili z ministrstva. Neto znesek bo za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašal 1000 evrov. Minimalna plača bo tako letos 16 odstotkov višja kot lani. Kot je izpostavil Mesec, bo strošek delodajalca ob takšnem dvigu sicer manjši. Znašal bo 11,2 odstotka, in sicer se bo povečal s 1558 evrov na 1735 evrov. Prispevki se namreč ne odvajajo neposredno od minimalne plače, ampak od 60 odstotkov povprečne plače. Z dvigom minimalne plače se bo povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače. Višji bo tudi zimski regres oziroma božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače.

Sindikati zvišanje pozdravljajo, a nekateri obenem pozivajo k pogostejšemu izračunavanju minimalnih življenjskih stroškov. Po veljavni zakonsko določeni formuli mora namreč minimalna plača znašati od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, ki se jih izračuna na najmanj vsakih šest let. Ob tem se vsako leto uskladi z inflacijo, lahko pa se upošteva še gibanje plač in zaposlenosti ter gospodarsko rast. Tokratno zvišanje minimalne plače temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Ti so se lani glede na leto 2022, ko so bili ocenjeni zadnjič, zvišali za 124 evrov na 791 evrov. Po mnenju nekaterih sindikatov in drugih nevladnih organizacij bi jih morali zaradi visoke inflacije izračunavati vsako leto, saj podatki sicer ne odražajo dejanskega stanja.

Delodajalske organizacije novi višini minimalne plače nasprotujejo. Vladi očitajo, da je z »nevarno predvolilno potezo« za politične interese žrtvovala gospodarstvo. Prepričani so, da bi morala najprej poskrbeti za davčno razbremenitev plač. Dvig minimalne plače bo imel posledice tudi v javnem sektorju. V plačnem sistemu, ki se je začel uveljavljati pred letom dni, namreč velja, da nihče ne sme imeti osnovne plače, nižje od minimalne. Prvi plačni razred, ki presega na novo določen znesek minimalne plače v višini 1482 evrov bruto, je sedmi plačni razred z osnovno plačo, določeno v višini 1497,22 evra bruto. Vse javne uslužbence, ki bi bili sicer uvrščeni v prvih šest plačnih razredov, bodo tako morali uvrstiti v sedmi plačni razred.

Pripravljajo novosti za normirance

Poslanska skupina Svoboda je po odzivih s terena pripravila nov zakonski predlog glede ureditve normirancev. Njegov cilj je omilitev pogojev za ponovni vstop v sistem ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, je povedala poslanka Svobode Andreja Kert. »Svoboda je odprla pogovore v koaliciji glede dodatnega razmisleka in reševanja odprtih vprašanj v povezavi s t. i. normiranci. V tem mandatu smo večkrat posegli v ta sistem. Sedaj smo zaznali težavo v tem, da petletna omejitev ponovnega vstopa v sistem prestavlja neko anomalijo,« je v izjavi za medije v DZ povedala Kert.

To je po njenih besedah treba urediti pred zaključkom mandata. »Zaradi tiste peščice, ki izkoriščajo sistem normirancev, ne moremo biti kaznovani vsi normiranci, ki delajo pošteno,« je pojasnila. V skladu z zakonom o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga je DZ sprejel novembra lani, so se z letošnjim letom zaostrili pogoji za ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov. Ta je sedaj mogoč šele po preteku več kot pet davčnih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti. Davčno leto, v katerem dejavnost preneha, se pri tem ne šteje

plačadvig minimalne plačeregresLevicaživljenjski stroški
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Z OBJEMOM DO SREČE

Na naraven način lahko v telesu dvignemo raven dopamina, ki nam prinaša ugodje

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Delajmo tisto, kar nas veseli, pomagajo že sprehod, meditacija ali pogovor s prijateljem.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 16:15
15:46
Bulvar  |  Domači trači
RAZVAJANJE

Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Novopečeni oče je v Kranju po ženo in novorojenčka prišel na način, ki ga pred porodnišnico ne vidimo pogosto.
28. 1. 2026 | 15:46
15:30
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.
28. 1. 2026 | 15:30
15:28
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Policija označila Metelkovo za tvegano, oglasil se je tudi Janković

Župan Zoran Janković je poudaril, da po njegovih navedbah težava ni v samem avtonomnem kulturnem centru Metelkova: »Za samo Metelkovo pa pritožb ni.«
28. 1. 2026 | 15:28
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE

Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
28. 1. 2026 | 15:16
15:15
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO OZA

Azbestne plošče ter cevi še vedno uporabljajo marsikje v Sloveniji

Društvo obolelih zaradi azbesta je bilo pred 30 leti osrednji pobudnik zakona o prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov in ureditvi pravic obolelih.
Milka Bizovičar28. 1. 2026 | 15:15

Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
