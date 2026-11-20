Člane društva Šola zdravja iz skupine Tičnica Rakek je tokratna dogodivščina Prijaznega življenja popeljala po sledeh enega največjih slovenskih pisateljev, Ivana Cankarja. Dan, poln zanimivih odkritij in prijetnega druženja, je postregel tudi s presenečenjem – obiskom televizijske voditeljice Klare Eve Kukovičič, ki ima s Cankarjem prav posebno povezavo.

Literarno popotovanje se je začelo na ljubljanskem Rožniku, kjer so si ogledali Cankarjevo spominsko sobo, nato pa pot nadaljevali na Vrhniko. Tam jih je v pisateljevi rojstni hiši pričakal skrbnik in vodnik Damjan Debevec, ki slovi po doživetem upodabljanju Cankarja. Obiskovalcem je približal njegovo ustvarjanje in življenje ter predstavil človeka močnih prepričanj, ki se ni bal opozarjati na družbene krivice in glasno izražati svojega mnenja. Skupaj so obiskali še znamenito Enajsto šolo pod mostom, kjer so spoznavali razigrano plat pisateljevega otroštva. Na koncu se jim je v kavarni pridružila televizijska voditeljica Klara Eva Kukovičič, ki je razkrila zanimivo povezavo s Cankarjem. Nekoč je namreč sanjala o igralskem poklicu in se pripravljala na sprejemne izpite na AGRFT, za nastop pa je izbrala prav njegovo črtico Skodelica kave ter se je naučila na pamet.