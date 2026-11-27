Vrhovno sodišče je odločilo, da je tožnik, zaposlen v eni od slovenskih splošnih bolnišnic, ki je delal na dela proste dneve, upravičen do izplačila nadomestila plače za manjkajoče dneve praznikov. Tako je odločilo zaradi neenakomerno razporejenega delovnega časa po kolektivni pogodbi. Sindikati pozivajo k razrešitvi drugih tovrstnih zahtevkov.

Tožnik je zahteval izplačilo nadomestila plače za delo na praznične dni na podlagi kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ker je delo opravljal v neenakomerno razporejenem delovnem času. Tako ni mogel predvideti, na katere praznike bo moral delati.

Okoliščina, da je bil z razporeditvijo delovnega časa seznanjen z vsakomesečnimi razporedi dela, iz katerih pa ni izhajal stalen in ponavljajoč se vzorec njegove delovne obveznosti, ne predstavlja ustrezne razporeditve delovnega časa skladno z omenjeno kolektivno pogodbo v smislu vnaprej predvidljivega in sistemsko jasnega vzorca razporejanja na delo, je ugotovilo sodišče. Tožniku zato pripada nadomestilo plače za manjkajoče dneve praznikov, so na vrhovnem sodišču zapisali v sporočilu za javnost.

Vrhovno sodišče je v tej zadevi odločalo tudi o vprašanju glede razlage kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z določbo o plačilu nadomestila za praznične dni. Odločilo je, da razlagi omenjenega člena nista ustvarili novega pravnega pravila, ki ga pred tem stranki kolektivne pogodbe ne bi opredelili v pogodbi in nista presegli dopustnega razlagalnega okvira.

Vrhovno sodišče je s sodbo v tem primeru pritrdilo odločitvi sodišč prve in druge stopnje. Odločitev senata je bila soglasna, so še objavili.

To pravijo sindikati

Danes so se s sporočilom za javnost odzvali tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikatu zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije. Menijo, da je odločitev vrhovnega sodišča dokončno razrešila vprašanje temelja drugih tovrstnih zahtevkov. Prepričani so, da so zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki svoje delo opravljajo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, do izplačila upravičeni že od uveljavitve določbe kolektivne pogodbe oziroma za zastaralno obdobje petih let.

Zdravstvene in socialne zavode so ponovno pozvali k sporazumni ureditvi izplačila nadomestil za manjkajoče ure praznovanja oziroma odmene za praznik. Če tega ne bodo storili, bodo zaposleni nadaljevali z množičnim uveljavljanjem svoje pravice po sodni poti, so navedli. V zadnjem letu so na delovna in socialna sodišča vložili skoraj 400 individualnih zadev. Več o zadevi bodo povedali v ponedeljek na novinarski konferenci.

V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije pozdravljajo današnjo odločitev Vrhovnega sodišča. Odločitev predstavlja pomembno potrditev pravic zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki zaradi narave svojega dela zagotavljajo neprekinjeno delovanje za družbo življenjsko pomembnih storitev, so zapisali v izjavi za medije.