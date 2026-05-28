Skoraj popoln izkupiček države na sodiščih, tožniki ostali praznih rok

Vlada je na današnji seji obravnavala letno poročilo o delu državnega odvetništva za leto 2025. Po podatkih ministrstva za pravosodje je državno odvetništvo lani na večini področij dela zaključilo več zadev kot leto prej, uspeh zaključenih zadev na področju odškodninske odgovornosti države pa je bil skoraj 99-odstoten.

Na področju delovnopravnih in socialnopravnih zadev je bilo število zaključenih zadev lani za 132,83 odstotka višje kot v letu 2024. Prav tako je bilo več zaključenih zadev na področju predhodnih odškodninskih postopkov po zakonu o kazenskem postopku, in sicer za 66,67 odstotka. Na področju predhodnih odškodninskih postopkov po zakonu o prekrških je bilo število zaključenih zadev višje za 35,78 odstotka, na področju nepravdnih zadev za 8,68 odstotka, na področju postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja za 5,62 odstotka ter na področju upravnih zadev za 2,07 odstotka, izhaja iz sporočila ministrstva.

V odškodninskih sporih zoper državo je državno odvetništvo medtem zabeležilo skoraj 99-odstotni uspeh. Iz naslova odškodninske odgovornosti države so nasprotne stranke pred slovenskimi sodišči vtoževale skoraj 48,7 milijona evra, a je bilo državi lani naloženih v plačilo le 1,29 odstotka zahtevanih zneskov. »Kar 98,71 odstotka vtoževanih spornih zneskov glavnic, oziroma 48.069.596,85 evra, pa predstavlja vrednost zahtevkov proti državi, ki so jih sodišča zavrnila. Ta znesek pomeni tudi večmilijonski prihranek za državni proračun,» so navedli na ministrstvu.