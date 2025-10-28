Skrb vzbujajoče! Romi se norčujejo iz umora Aleša (VIDEO)

Smrt 48-letnega Aleša Šutarja - Aca iz Novega mesta, ki je umrl nasilne smrti, ko je prišel po sina pred lokal, kjer je bila zabava, močno odmeva po vsej Sloveniji.

Javnost v Novem mestu in drugod po državi je šokirana, dogodek je povzročil tudi politični pretres. Odstopila sta dva ministra, premier Robert Golob napoveduje radikalne ukrepe za večjo varnost. Opozicija pa k odstopu poziva celotno vlado.

V Novem mestu je že okrepljena policijska enota, premier pa je napovedal tudi posebno policijsko enoto in pravno podlago za opravljanje dela policistov.

Ob tragediji moža, očeta, brata, sina, prijatelja se po družbenih omrežjih vrstijo ganljivi zapisi in izrazi sožalja, hkrati pa tudi pozivi k strpnosti in iskanju rešitev. Na družbenih omrežjih so se med drugimi odzvali Branko Grims, Zvone Černač in Zmago Jelinčič, s čustvenim zapisom se je v soboto pozno zvečer oglasil župan Novega mesta Gregor Macedoni.

Na Facebooku je objavil zapis v razmislek mnogim tudi Novomeščan Matic Vidic, med drugim stalni diakon (cerkveni služabnik, ki pomaga duhovniku pri bogoslužju, op.p.), ki že več let pri svojem pastoralnem delu deluje med Romi v Novem mestu. Opozoril je, do so v romskem naselju katastrofalne razmere, pri čemer Vidic usmeri prst tudi v državo in politiko.

Medtem naj bi se nekateri Romi po družabnih omrežjih že organizirali in načrtovali prekiniti današnji protestni shod ob 17. uri, ki ga pripravljajo v Novem mestu na Glavnem trgu. »Grem s kolegom zdajle en krog okoli glavnega trga, da vidim te hrabrosti in 250 Slovenčkov, ali se bo kdo v hlače pos**l,« se denimo glasi eden od zapisov anonimnega spletnega uporabnika, ki mu je dodal še fotografijo orožja.

Norčevanje po družbenih omrežjih

In ne samo, da se po družabnih omrežjih širijo pozivi k nasilju, zasledili smo tudi posnetek, ki prikazuje norčevanje Dolgovaških Romov iz Lendave. Na posnetkih se zasliši glas, ki pravi, da je ta pesem za protestnike v Novem mestu, ki zunaj stojijo na dežju in se nekaj glasni delajo. »Nič pa nimajo, nimajo 'vejce' priti v naše romsko naselje.«