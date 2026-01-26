Skrb vzbujajoči rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko: v šumečih tabletah premalo vitamina D

RAZISKAVA

Nekateri izdelki vsebovali le četrtino pričakovane količine.

Šumeče tablete z vitamini in minerali so pri potrošnikih med najbolj priljubljenimi prehranskimi dopolnili, predvsem zaradi enostavne uporabe. Rezultati raziskave Inštituta za nutricionistiko, ki je pod drobnogled vzel v Sloveniji dostopna prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet, kažejo, da je pri 11 odstotkih analiziranih izdelkov vsaj en vitamin ali mineral pomembno odstopal izven dovoljenih tolerančnih meja. V raziskavo so vključili 71 šumečih tablet iz nacionalne zbirke prehranskih dopolnil CLAS2023. Na trgu so jih kupili kot običajni potrošniki, laboratorijske analize pa je izvedel ...