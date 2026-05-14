  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VASICA ŽLEBE

Skriti biser na obrobju prestolnice, kjer so snemali prizore za film o Metodu Trobcu (FOTO)

Pripravljajo se na praznovanje pol tisočletja tamkajšnje cerkve.
Idilična vasica z osupljivimi razgledi leži le 13 minut vožnje iz prestolnice. FOTO: Doremo

Idilična vasica z osupljivimi razgledi leži le 13 minut vožnje iz prestolnice. FOTO: Doremo

Hiša v Žlebeh, ki je v filmu dobila vlogo domačije Metoda Trobca. FOTO: S. N.

Hiša v Žlebeh, ki je v filmu dobila vlogo domačije Metoda Trobca. FOTO: S. N.

Znameniti ovinek, na katerem so v filmu postavili avtobusno postajo, na kateri je serijski morilec nadlegoval starejšo gospo. FOTO: S. N.

Znameniti ovinek, na katerem so v filmu postavili avtobusno postajo, na kateri je serijski morilec nadlegoval starejšo gospo. FOTO: S. N.

Edinstveni razstavni prostor FOTO: Visit Medvode

Edinstveni razstavni prostor FOTO: Visit Medvode

Idilična vasica z osupljivimi razgledi leži le 13 minut vožnje iz prestolnice. FOTO: Doremo
Hiša v Žlebeh, ki je v filmu dobila vlogo domačije Metoda Trobca. FOTO: S. N.
Znameniti ovinek, na katerem so v filmu postavili avtobusno postajo, na kateri je serijski morilec nadlegoval starejšo gospo. FOTO: S. N.
Edinstveni razstavni prostor FOTO: Visit Medvode
Tina Horvat
 14. 5. 2026 | 07:09
5:12
A+A-

Ko se začne cesta iz Medvod vzpenjati proti Polhograjskim Dolomitom, se svet nenadoma umiri. Promet izgine, hiše postanejo redkejše, nad dolino pa se odpre pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam. Le 13 minut vožnje iz prestolnice ležijo Žlebe, vas, za katero marsikdo še nikoli ni slišal, čeprav skriva več zgodb kot marsikateri turistični kraj.

Žlebe, po ljudsko Marjeta, so znane predvsem pohodnikom, ki se odpravljajo proti Jeterbenku in na Katarino, nekoč pa so bile pomembnejše od samih Medvod. Po starih zapisih je imela vas že pred več kot tristo leti skoraj štirideset hiš, medtem ko so bile Medvode le majhen zaselek.

Hiša v Žlebeh, ki je v filmu dobila vlogo domačije Metoda Trobca. FOTO: S. N.
Hiša v Žlebeh, ki je v filmu dobila vlogo domačije Metoda Trobca. FOTO: S. N.
Znameniti ovinek, na katerem so v filmu postavili avtobusno postajo, na kateri je serijski morilec nadlegoval starejšo gospo. FOTO: S. N.
Znameniti ovinek, na katerem so v filmu postavili avtobusno postajo, na kateri je serijski morilec nadlegoval starejšo gospo. FOTO: S. N.

Galerija pod kozolcem

Posebno mesto v vasi ima Žibertov kozolec, ki je po obnovi, za katero je pred 12 leti poskrbelo turistično društvo, postal edinstven razstavni prostor – Galerija pod kozolcem, v kateri so razstavljala že svetovno priznana imena, kot so Arne Hodalič, Marko Prezelj, Viki Grošelj in drugi, gostovali so celo v Franciji. V letošnjem jubilejnem letu je od konca aprila na ogled razstava Pogled sv. Marjete.

Kot v drugem svetu

Po podatkih statističnega urada iz leta 2025 tu živijo 603 prebivalci, od tega 97 otrok do 14. leta starosti, Žlebe pa ostajajo tiha in mirna vasica, kjer se ljudje med seboj pozdravljajo in kjer letni časi še vedno določajo ritem življenja. Pred hišami še vedno stojijo skladovnice drv, po dvoriščih se slišita kikirikanje in pasji lajež, z bližnjih travnikov, na katerih se pasejo krave in ponekod tudi koze, diši po senu.

»Prednost življenja tukaj je, da si čisto blizu Ljubljane, občutek pa je, kot da si v drugem svetu. Vas je še povsem podeželska, veliko je kmetij, polja in travniki so lepo obdelani. Polhograjci so na dosegu, tu je zelo mirno in idilično, vaščani se poznamo med seboj in se dobro razumemo,« pripoveduje domačinka.

Vasico je lani za nekaj tednov vendarle vznemirilo nekaj povsem drugačnega, lahko bi rekli celo zloveščega. Postala je namreč kulisa za snemanje nadaljevanke Pošast za železno zaveso o največjem in edinem slovenskem serijskem morilcu Metodu Trobcu. »Nekaj tednov so snemali in v tem času smo vaščani in naključni sprehajalci radi malo pofirbcali. Sama sem enkrat slišala strašen krik. To je bilo, ko so snemali prizor na avtobusni postaji, ko je Trobec nadlegoval starejšo žensko. Kričanje se je slišalo tudi, ko mu je ena ušla. Bilo je kar srhljivo,« se spominja sogovornica.

Slaba vest

Legenda pravi, da sta zadnja graščaka na Jetrbenku, Jakob in Marjeta Hertenberška, pred smrtjo zaradi slabe vesti dala postaviti dve cerkvi, sveto Marjeto in svetega Jakoba nad Katarino.

Legende o jetrbenških vitezih

A po končanem snemanju se je življenje hitro vrnilo v stare tirnice. Čeprav v vasi danes ni več trgovine niti nekoč priljubljene gostilne Cvajnar, domačini pravijo, da jim največ pomeni prav mir. Dvakrat na teden sicer pripelje kombi s kruhom in drugimi izdelki, po večje nakupe, na pošto, v banko, k zdravniku in po vse ostalo se morajo odpraviti v Presko, Medvode ali naprej v Ljubljano. Vasici se v kratkem obeta tudi manjše postajališče za sistem izposoje električnih koles MedvodEK, kar bo prebivalcem nekoliko skrajšalo razdaljo do Medvod. Novo pridobitev so izglasovali vaščani v okviru participativnega proračuna.

Edinstveni razstavni prostor FOTO: Visit Medvode
Edinstveni razstavni prostor FOTO: Visit Medvode

»V vasici nimamo ničesar drugega kot mir in idilo. To je dandanes velik luksuz! Lepo se je pripeljati domov iz službe,« še pove naša sogovornica in poudari, da za živahen vaški utrip še dodatno poskrbijo v turističnem društvu Žlebe - Marjeta, kjer so že začeli priprave na veliko obletnico, ki jo bodo praznovali letos, ko mineva 500 let od izgradnje njihove čudovite cerkve svete Marjete, ki bdi nad njihovo vasico. Poznogotska cerkev z mogočnim zvonikom in starimi freskami je eden največjih skritih biserov medvoške okolice. Društvo vsako leto organizira tudi zelo obiskan pohod po poteh roparskih vitezov.

Nad vasjo se dviga priljubljena pohodniška točka Jetrbenk, gozdnati hrib, ovit v legende, povezane predvsem z roparskimi vitezi Jeterbenškimi, takrat Hertenberškimi, ki naj bi nekoč živeli na gradu Stari Jeterbenk (Alt Hertenberg) in plenili po okoliških vaseh. Ljudje so se jih bali, njihove zgodbe pa so se ohranile stoletja. Jeterbenški vitezi so bili sicer ena od vej fevdalne plemiške rodbine Ortenburžani.

Legenda pravi, da sta zadnja graščaka na Jetrbenku, Jakob in Marjeta Hertenberška, pred smrtjo zaradi slabe vesti dala postaviti dve cerkvi, poleg svete Marjete tudi svetega Jakoba nad Katarino, druga legenda pa pravi, da so cerkev svete Marjete zgradil iz kamnitih ruševin jetrbenškega gradu, ki ga je leta 1511 popolnoma porušil veliki potres. 

Nad vasjo se dviga priljubljena pohodniška točka.

Več iz teme

turizemLjubljanaSlovenijaMedvodevasica Žlebe
ZADNJE NOVICE
09:30
Bulvar  |  Domači trači
PREDALEČ

Vse za oglede in lajke? Mark iz Kmetije šel na urgenco, da bi se norčeval: »V resnici me je samo kakat tiščalo...« (VIDEO)

Mark, eden najbolj opaznih tekmovalcev letošnje sezone šova Kmetija, ije rad v središču dogajanja. Čeprav smo mladega »šilčka« sprejeli kot zabaven lik, pa se zadnje čase poslužuje vzbujanja pozornosti na vedno manj okusne načine.
14. 5. 2026 | 09:30
09:16
Novice  |  Svet
POTISNJEN OB STRAN

Je Trump že kdaj doživel tako medijsko ponižanje? Kitajski mediji so storili tole (FOTO)

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso naključne.
14. 5. 2026 | 09:16
09:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj nastane iz jagod in smetane: sladica za čisti užitek (VIDEO)

Imate radi puding? Potem vas bodo ti jagodni kozarčki navdušili. Pripravljeni so na podoben način, a z dodatkom svežih jagod in smetane. Prava poslastica – preprosta, elegantna in izjemno okusna.
Mirjam Grilc14. 5. 2026 | 09:16
09:11
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman14. 5. 2026 | 09:11
09:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEMIRNA NOČ V LJUBLJANI

S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.
14. 5. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.
14. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki