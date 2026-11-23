Iz Javnega zavoda (JZ) Kozjanski park prihaja pomembna novica o izjemnem naravovarstvenem dosežku na tamkajšnjem Kunšperškem polju med Bistrico ob Sotli in reko Sotlo. Tam so namreč v okviru letošnje akcije fotografirali in dokumentirali kar 500 različnih vrst rastlin, gliv in živali. »Glavni namen akcije, ki je razkrila nekaj zanimivih in za to območje pomembnih naravnih posebnosti, je bil približati naravno bogastvo območja zlasti lokalnim prebivalcem ter spodbuditi večjo skrb za ohranjanje narave. Med njimi je bilo zabeleženih tudi nekaj novih vrst, ki doslej na tem območju še niso bile opažene,« je dejala Nina Klavdija

Gabron iz JZ Kozjanski park. Dušan Klenovšek, sodelavec JZ Kozjanski park, že pripravlja serijo 20 predstavitvenih plakatov, na katerih bodo vse te vrste predstavljene s fotografijami in osnovnimi podatki. »V preteklosti je reka Sotla, ki je vijugala skozi mokrotno ravnico, ustvarjala številne rokave in mrtvice. Zatem so jo regulirali in kanalizirali ter območje prepredli z melioracijskimi kanali, na ta način pa ustvarili intenzivno kmetijsko krajino. Mnoge nekdanje mrtvice so zasipali z raznolikim materialom, nekoč biotsko bogata narava pa je poskušala preživeti na majhnih otočkih izven velikih njivskih in travnatih površin.

Na Kunšperškem polju so opazili malega cekinčka. FOTO: Dušan Klenovšek

Neznani sokrajani

»Z namenom, da predvsem domačini in lastniki parcel spoznajo pomen območja za ohranjanje narave, je nujno, da jo najprej spoznajo. Če je človeku mar za njegove znance, jih bo gotovo poskušal obdržati, zato smo si v JZ Kozjanski park zadali cilj, da v enem koledarskem letu na tem območju prepoznamo in fotodokumentiramo 500 različnih rastlinskih in živalskih vrst. Samo s fotoaparatom v roki. In v oktobru smo ta cilj dosegli ter razkrili 500 vrst rastlin, gliv in živali. Že med obiskovanjem polja smo našo akcijo predstavili ljudem, s katerimi smo se srečali. Še največkrat smo se srečali z obmejno policijo. In tako je tudi patrulja celo uro spremljala priletavanje nočno aktivnih metuljev. Gospod, ki je ravno žel koruzo, je bil presenečen in celo vesel, da jih je lahko nekaj spoznal,« nam je povedal Klenovšek.

Muha debeloglavka in črtasta kačarka bivata na Kozjanskem. FOTO: Dušan Klenovšek

In prav to je bil glavni namen akcije. Da domačini tudi te sokrajane spoznajo in jim postane zanje mar. »Slavni David Attenborough je večkrat povedal, da je prav mar osnova vsega varstva narave. Če nam ni mar, ne cenimo, ne spoštujemo in ne ohranjamo,« je dejal Klenovšek, ki razkriva, da nastaja serija 20 plakatov, na vsakem bo s fotografijo in osnovnimi podatki predstavljenih po 25 vrst rastlin, gliv ali živali. »Želimo si, da bi jih predstavili lokalnim prebivalcem, v osnovni šoli in kakšnem drugem mestu, kjer je veliko ljudi. Prihodnje leto si želimo organizirati še več 'sprehodov' po polju z namenom, da ljudje srečajo in spoznajo svoje sosede. Mogoče jih celo vzpodbudimo, da sami poskušajo fotodokumentirati 50, 100 ali celo več sosedov. Taka akcija je bila pred leti izvedena, denimo, v občini Sevnica, kjer je občanom v letu 2023 uspelo v pičlih osmih mesecih fotodokumentirati tisoč vrst znotraj občinskih meja in jih predstaviti na odmevni razstavi na njihovem gradu. Celo njihov uradni občinski koledar za letošnje leto krasi izbor večini neznanih sokrajanov,« je dejal.

Svet ob Sotli je izjemno bogat z živalskimi in rastlinskimi vrstami. FOTO: Janez Mihovec

Veliko bombončkov

Po dolgih letih so odkrili nekaj zares zanimivih dejstev. »Da na tem območju živi vsaj 77 vrst ptic, tudi evropsko zavarovana smrdokavra. Prvič je bila v porečju Sotle najdena približno meter velika sladkovodna školjka navadna kroglanka. Prvič je bila opažena stenica krompirjev čuvaj, ki sicer izvira iz Severne Amerike in se, med drugim, hrani s koloradskim hroščem, od tod izvira tudi njeno ime. Prvič je bila na Kozjanskem opažena drobna travniška rastlina jajčastolistna lazica. Zelo verjetno tu gnezdi tudi čebelar in ga ljudem ne bo treba hoditi spoznavat na Bizeljsko. In takih bombončkov je še veliko,« pravi Klenovšek, ki upa, da jim bo morda uspelo renaturirati več kot le eno mrtvico, ki naj bi se obnovila v kratkem. »In morda nam uspe tedaj dokazati, da na polju poleg človeka živi tudi 1000 vrst,« je sklenil.