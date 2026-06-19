  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMORSKA DEDIŠČINA

Skrivnost piranske kamnite luči (FOTO)

Naš edini kamniti svetilnik je pomemben pomorski simbol.
Utrdba je 1872. dobila stalno rdečo luč, dve leti kasneje še stanovanje za svetilničarja. FOTO: Janez Mužič

Utrdba je 1872. dobila stalno rdečo luč, dve leti kasneje še stanovanje za svetilničarja. FOTO: Janez Mužič

Velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine. FOTO: Janez Mužič

Velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine. FOTO: Janez Mužič

Pred leti so gasilci prvič pogledali v njegovo skrivnostno notranjost. FOTO: Janez Mužič

Pred leti so gasilci prvič pogledali v njegovo skrivnostno notranjost. FOTO: Janez Mužič

Premer vodnjaka je skoraj dva metra, globok je šest metrov. FOTO: Janez Mužič

Premer vodnjaka je skoraj dva metra, globok je šest metrov. FOTO: Janez Mužič

Utrdba je 1872. dobila stalno rdečo luč, dve leti kasneje še stanovanje za svetilničarja. FOTO: Janez Mužič
Velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine. FOTO: Janez Mužič
Pred leti so gasilci prvič pogledali v njegovo skrivnostno notranjost. FOTO: Janez Mužič
Premer vodnjaka je skoraj dva metra, globok je šest metrov. FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 19. 6. 2026 | 13:45
4:19
A+A-

Vsako mornarsko oko v temni noči na morju najprej išče luč. Komaj opazen blisk na obzorju pomeni varnost, smer in rešitev pred čermi ali plitvinami. Svetilniki so zato že stoletja simbol upanja in spoštovanja do morja, ki zna biti hkrati čudovito in neusmiljeno. Čeprav ima Slovenija kratko obalo, na njej utripa 40 svetilnikov in svetlobnih navigacijskih oznak. Za njihovo delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, saj tudi v času sodobne satelitske navigacije ostajajo pomemben del pomorske varnosti. Ne nazadnje lahko elektronika odpove, svetilnik na obali pa še vedno utripa.

1617. SO POSTAVILI svetilnik na piranski Punti.

Najbolj znamenit slovenski svetilnik, tudi edini kamniti, stoji na piranski Punti, na rtu Madona. Debeli zidovi, ozka okna in valovi, ki med burjo in jugom tolčejo vanj, mu dajejo podobo trdnjave. Stoji namreč na stolpu nekdanjega mestnega obzidja, ki naj bi ga postavili že leta 1617. V času Avstro-Ogrske so nanj leta 1872 namestili stalno rdečo luč, dve leti pozneje pa uredili še stanovanje za svetilničarja. Danes velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine.

Skrivni rovi

Po starih pripovedih naj bi prav po ognju na tem rtu Piran tudi dobil ime. Grška beseda pyr pomeni ogenj, domačini pa verjamejo, da so že v antiki na Punti prižigali kresove, ki so ladjam kazali varno pot proti koncu Tržaškega zaliva. Okoli svetilnika oziroma trdnjave krožijo številne druge legende. Ena najbolj znanih govori o vodnjaku ob svetilničarjevem stanovanju. Domačini so pripovedovali, da nikoli ne presahne, tudi v največji suši ne. Nekateri starejši Pirančani se še spominjajo, kako so jih babice v sušnih časih pošiljale po vodo prav na Punto. Po ljudskem izročilu naj bi bil vodnjak povezan z izvirom pod morskim dnom, nekateri pa so verjeli tudi v skrivne rove pod mestnim obzidjem in tam okoli Punte. Po njih naj bi nekoč tihotapci iz mesta nosili blago proti morju.

Nekateri starejši Pirančani se še spominjajo, kako so jih babice v sušnih časih pošiljale po vodo prav na Punto.

Pred leti so piranski gasilci preverjali, koliko vode je v njem, saj naj bi bil presenetljivo globok. Namen pa je bil tudi, da bi se prepričali o morebitnem tamkajšnjem vodnem izviru. Med pobudniki za to je bila Pirančanka Tončka Senčar, ki si je vrsto let prizadevala, da bi svetilnik s svetilničarjevim stanovanjem, ki je bil za javnost desetletja zaprt, dokončno obnovili, mu dali turistično vsebino in ga skupaj s stolpom ob njem odprli.

Voda je sladka

Gasilci so takrat odprli pokrov vodnjaka in na presenečenje marsikoga je bil skoraj do polovice napolnjen z vodo. Voda je bila v njem, čeprav vanj takrat ni bil speljan noben žleb s strehe. Izčrpali so jo in se spustili vanj. Ugotovili so, da je ovalne oblike s premerom slabih dveh metrov ter globok šest metrov. Seveda je bila tam tudi prizadevna raziskovalka piranske zgodovine Daniela Paljaga, ki piše tudi o nekdanjih piranskih vodnjakih in vodnih virih. Prva je pogumno pokusila vodo iz vodnjaka in povedala, da je sladka, ter dodala: »Tukaj so bili v času prebujanja narodov leta 1848 oziroma v času Avstrije žandarji, ki so morali imeti tudi vodo, saj je bila spodaj v stolpu orožarna. Tudi ljudsko izročilo pravi, da ta vodnjak ni nikoli presahnil.«

Ljudsko izročilo pravi, da ta vodnjak ni nikoli presahnil.

Kaže, da je morda vodnjak nekoč imel izvirsko vodo, a da so kasneje njegovo dno zabetonirali. Kako je s tem, bodo lahko več razkrili arheologi in zgodovinarji spomeniškega varstva. Slovenski svetilniki niso veliki tako kot znamenita svetilnika v bližnjem Trstu in Savudriji, vendar pa so za našo kratko in razčlenjeno obalo nepogrešljivi. Danes jih večinoma upravljajo avtomatski sistemi in sončne celice, svetilničarjev ni več.

Velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine. FOTO: Janez Mužič
Velja za enega najlepših spomenikov slovenske pomorske dediščine. FOTO: Janez Mužič

Pred leti so gasilci prvič pogledali v njegovo skrivnostno notranjost. FOTO: Janez Mužič
Pred leti so gasilci prvič pogledali v njegovo skrivnostno notranjost. FOTO: Janez Mužič

Premer vodnjaka je skoraj dva metra, globok je šest metrov. FOTO: Janez Mužič
Premer vodnjaka je skoraj dva metra, globok je šest metrov. FOTO: Janez Mužič

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Piransvetilnikvodnjaklegendezgodovinadediščina
ZADNJE NOVICE
14:04
Šport  |  Športni trači
ŠPORTNI DIREKTOR

Legenda slovenskega nogometa se vrača v Maribor, Zahovič podpisal do konca maja 2028

Zdaj bo 55-letnik pri NK Maribor spet prevzel vlogo športnega direktorja.
19. 6. 2026 | 14:04
14:02
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Poslovil se je ugledni ortoped prof. dr. Janko Popović

V 93. letu starosti se je poslovil prof. dr. Janko Popović, eden najuglednejših slovenskih ortopedov, univerzitetni profesor in častni občan Občine Metlika.
19. 6. 2026 | 14:02
13:45
Novice  |  Slovenija
POMORSKA DEDIŠČINA

Skrivnost piranske kamnite luči (FOTO)

Naš edini kamniti svetilnik je pomemben pomorski simbol.
Janez Mužič19. 6. 2026 | 13:45
13:23
Novice  |  Slovenija
VREME

Arso opozarja! Vročinski val se bo stopnjeval, po neurjih poplavljenih več objektov

V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev stopnjevala.
19. 6. 2026 | 13:23
13:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETRESLJIV PRIMER

Nove podrobnosti umora in samomora v Mariboru: policija razkrila ozadje usodnega streljanja

Po ugotovitvah kriminalistov so bili v ozadju dolgoletni spori in razhajanja med nekdanjima partnerjema, ki sta kljub razhodu še vedno živela pod isto streho.
Kaja Grozina19. 6. 2026 | 13:15
13:00
Bulvar  |  Suzy
NOGOMETNI NAVDUŠENEC

Nostalgični Zoran Predin: najbolj je pomagal na klopi (Suzy)

Čeprav Slovenije letos ni na svetovnem prvenstvu, se je v teh dneh spomnil tudi svojih nogometnih podvigov.
19. 6. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki