Skrivnosti šarlote nikoli ni razkrila

Tudi na Štajerskem so ob znanih furmanskih poteh v 19. stoletju nastale gostilne ter utrujenim popotnikom ponujale okrepčilo in predah. V Slovenskih goricah je ena takšnih v Močni, kjer sta gostilno davnega leta 1870 postavila Mihael in Ana Schiker.

Na drugi strani gostilne sta zakonca zgradila mogočni hlev, v katerem je danes lepo urejen kmečki muzej. V hlevu so furmani poskrbeli za živino, da si je odpočila, se najedla in odžejala. Odžejali pa so se seveda tudi furmani, ki so jim bili na voljo domače žganje, jabolčnik, včasih tudi vino in pogosto še mrzla studenčnica iz vodnjaka. Furmani so se med potjo najraje ustavili na večernem počitku; za večerjo so jim ponudili domače klobase, rženi kruh, mnogim so teknile pečene kokoške in včasih tudi purani. Običajno so zadostovali že dobra svinjska klobasa, šilček žganja in pol litra jabolčnika. Po večerji so šli spat na seno nad hlevom, nekateri so ležali kar na vozovih, spet drugi pa so se zadržali ob pijači kar na klopi v gostilniški izbi.

1870. JE GOSTILNA odprla vrata.

Mihael in Ana Šiker, ki sta leta 1870 postavila furmansko Šikerjevo gostilno v Močni. FOTO: Arhiv Družine Šiker

Odličen vinogradnik

Glas o dobri gostilni ob furmanski cesti od Maribora do Sv. Lenarta in naprej proti Ptuju in Cmureku se je hitro širil in Šikerjeva gostilna je postala ena od najbolj prepoznanih daleč naokoli. Konec 19. stoletja sta vodenje prevzela Alojzija in Jožef Šiker, do druge svetovne vojne pa sta zanjo skrbela Alojz in Felicita Šiker. Prišla je vojna vihra, za njo pa hudi povojni časi, ko sta pri Šikerjevih zagospodarila predstavnika še danes zelo znane četrte generacije, legendarni Jože Šiker in njegova žena Silva (Silvestra). Jože je bil znan tudi kot vrhunski vinogradnik in je slovel po najboljšem rumenem muškatu daleč naokoli. V njegovi kleti je zorela tudi odlična modra frankinja. Takrat je nastala tudi kraljica hiše, to je Šikerjeva šarlota, gospa Silva pa skrivnostne recepture ni nikoli izdala.

Pod Šikerjevim gostiščem je jezero Pristava, ki ga radi obiščejo ribiči. FOTO: Arhiv Rd Pesnica Lenart

V peti generaciji Šikerjevih sta Breda Šiker, poročena Cotar, in njen mož Silvo Cotar nadaljevala in nadgrajevala tradicijo. Breda je žal že pokojna, delo pa z velikim ponosom in zagnanostjo nadaljuje njuna hči Nataša Šiker z mlado ekipo, ki se dobro zaveda pomena ohranjanja tradicije. To je navsezadnje dolg do vseh predhodnih.