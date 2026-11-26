V svetu političnih stav se sprašujejo, kdo je skrivnostni hazarder s kodnim imenom ZZR01. Ta anonimni uporabnik spletne stavnice Polymarket je novembra odprl račun in na zmago aktualnega ljubljanskega župana vložil več 44 tisoč dolarjev.

Medtem ko se v Ljubljani odvija finale boja za županski stolček med Zoranom Jankovićem in Luko Mescem, se nekoliko drugačna bitka odvija na spletni platformi Polymarket, kjer lahko uporabniki z vsega sveta stavijo na razplete političnih, gospodarskih, športnih in drugih dogodkov. Pod drobnogled smo vzeli posebej zanimivega uporabnika, ki na platformi nastopa pod vzdevkom ZZR01. Njegova finančna izpostavljenost ljubljanskim županskim volitvam je namreč izjemna.

Uporabniški račun je bil po javno dostopnih podatkih ustvarjen šele novembra letos, torej v mesecu lokalnih volitev v Sloveniji. Na zmago aktualnega ljubljanskega župana Jankovića je uporabnik kupil 60.368,7 enot po povprečni ceni 73,8 ameriškega centa. To pomeni, da je zanje odštel približno 44.500 ameriških dolarjev.

Če Janković zmaga, mu bo kapnilo 60 tisočakov

Mehanizem trgovanja na platformi Polymarket je razmeroma preprost. Če uporabnik pravilno napove razplet dogodka, v tem primeru ljubljanskih lokalnih volitev. Ob zaključku stave je v primeru pravilne napovedi posamezna enota vredna en ameriški dolar, v nasprotnem primeru pa nič.

Če bi skrivnostni ZZR01 ohranil omenjeno pozicijo do konca volitev in bi Janković zmagal, bi prejel približno 60.369 dolarjev, kar pomeni skoraj 16 tisoč dolarjev čistega dobička. Če bi Janković izgubil, bi izgubil celotno vrednost pozicije, torej kupček denarja, ki zadostuje za lep nov avto. Uporabniki lahko sicer svoje pozicije prodajajo tudi pred zaključkom dogodka, kar je ZZR01 po javno dostopnih podatkih z manjšim delom svoje pozicije že storil.

Več kot 96 odstotkov portfelja vezanega na Jankovića

Še bolj zanimiva od višine vložka je struktura portfelja skrivnostnega uporabnika. V enem od javno dostopnih posnetkov njegovega profila je bilo kar 96,4 odstotka vrednosti vseh njegovih odprtih pozicij vezanih na zmago Zorana Jankovića. Preostanek je bil razporejen med stavami, povezanimi z ameriškima tehnološkima podjetjema Discord in Apple.

Po podatkih analitične platforme PolyTrace je ZZR01 tudi po prvem krogu lokalnih volitev ostal daleč največji evidentirani posamezni vlagatelj na Jankovićevo zmago. Vrednost njegove pozicije je bila približno šestkrat višja od vrednosti pozicije naslednjega največjega vlagatelja. Na spletni platformi Polymarket je bilo sicer na stavnih trgih, povezanih z ljubljanskimi županskimi volitvami, doslej opravljenega za več kot milijon ameriških dolarjev prometa.

Polymarket ima večji vpliv kot si mislimo

Dogajanje na spletni stavnici je na družbenem omrežju X komentiral poslovnež Matej Rigelnik. Posebnost platforme Polymarket je namreč v tem, da se cena posamezne enote javnosti prikazuje kot ocenjena verjetnost določenega razpleta. Če posameznik z velikimi nakupi povzroči dvig cene, se lahko poveča tudi prikazana verjetnost zmage posameznega kandidata.

Polymarket namreč ni javnomnenjska raziskava, temveč trg, na katerem ceno določata ponudba in povpraševanje. Vlagateljem ni treba biti niti slovenski državljani, kaj šele prebivalci Ljubljane. Ali želi skrivnostni uporabnik ZZR01 zgolj zaslužiti, ali razpolaga z informacijami, ki jih širša javnost nima, ali pa je v ozadju kakšen drug motiv, ni znano. Prav tako ni dokazov, da bi bil uporabnik kakor koli povezan z aktualnim ljubljanskim županom ali njegovim volilnim štabom.

Kako kandidatoma kaže trenutno?

Na Polymarketu v trenutku, ko to poročamo, še naprej vodi Zoran Janković, ki ima po tem kazalniku 68-odstotno verjetnost zmage na nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev. Luka Mesec ima torej 32-odstotno verjetnost. Ves čas predvolilne tekme Janković ostaja prvi, verjetnost njegove zmage pa niha: najnižje je bil 7. novembra, ko je bila verjetnost njegove zmage komaj nekaj čez polovico (56 %), Luka Mesec pa se mu je takrat približal z 42-odstotno podporo. Kot zanimivost še navajamo, da je do sredine oktobra kot najresnejši protikandidat Jankoviću veljal vplivnež Aleksandar Repić, ki je takrat imel 48-odstotno verjetnost zmage.