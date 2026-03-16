VMEŠAVANJE V SLOVENSKO POLITIKO

Skrivnostni leti izraelskih obveščevalcev na Brniku: vir trdi, da naj bi se ustavili na sedežu SDS pri Janši (VIDEO)

Novinar Borut Mekina: Janez Janša se je decembra srečal z zasebnimi obveščevalci iz Black Cube.
Komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo in operacije vplivanja Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes predstavili nekatere ugotovitve. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo in operacije vplivanja Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes predstavili nekatere ugotovitve. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
STA, N. Č.
 16. 3. 2026 | 13:41
 16. 3. 2026 | 13:41
Letalo zasebne izraelske družbe Arrow Aviation je v zadnjih mesecih vsaj trikrat priletelo iz Tel Aviva na brniško letališče; ob decembrskem obisku naj bi bila na njem najmanj dva sodelavca zasebne obveščevalne službe Black Cube, je danes razkril novinar Mladine Borut Mekina. Njegov vir trdi, da naj bi se na sedežu SDS srečali z Janezom Janšo.

Mekina, komunikacijski strokovnjak za digitalno manipulacijo in operacije vplivanja Achiya Schatz, raziskovalec družbenih omrežij in zlorab medmrežja Filip Dobranić in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač so danes predstavili nekatere ugotovitve, ki bi lahko razsvetlile ozadje pojava posnetkov in operacije snemanja znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali. V past so se med drugim ujeli nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, lobist Rok Hodej in menedžer Dejan Paravan.

Black Cube je namreč zasebna obveščevalna služba s sedežem v Londonu, Tel Avivu in Madridu. Podjetje sta leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, je moč najti na spletu. Kot so danes predstavili na novinarski konferenci, pa je prav ta služba stala za nekaterimi akcijami v tujini, kjer so za različne naročnike po tako rekoč isti metodi v past vabili ljudi, ki so jih želeli diskreditirati ali so želeli iz njih izvleči informacije za diskreditacijo drugih.

Ustanovijo lažna podjetja, profile, telefonske številke ...

»Ena izmed najbolj znanih je bila akcija, ki jo je plačal ameriški filmski producent Harvey Weinstein, ko so operativci z lažnimi identitetami sledili in snemali ženske, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, da bi jih diskreditirali kot priče v kazenskem postopku. Za Slovenijo pa so pomembne njihove akcije na Madžarskem pred njihovimi volitvami, ko so se s podobnimi metodami lotili njihovih nevladnih organizacij in novinarjev,« je dejal Mekina. »Ustanovijo lažna podjetja, lažne profile in uporabljajo lažne telefonske številke, napadejo cilje, po napadu vsi podatki izginejo, v javnost material distribuirajo anonimno,« je Mekina opisal način delovanja organizacije.

Sprejel jih je Janša osebno

Letalo izraelske družbe Arrow Aviation je torej na brniškem letališču glede na podatke Flight radarja pristalo vsaj trikrat, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja, vsakič je priletelo iz Tel Aviva, je danes pojasnil Mekina. 22. decembra je prišlo dopoldne, na njem so bili štirje potniki, ki so šli naprej v Ljubljano. »Odpeljali so se na naslov Trstenjakova ulica 8, kjer je sedež stranke SDS. Pred vilo jih je pričakal Janez Janša osebno,« je dejal Mekina, ki je pojasnil, da to trdi na podlagi pričevanj vira, ki pa ga ščiti in ga zato ni razkril.

Mekino so iz publike vprašali, kakšne dokaze imajo za svoje trditve, je Mekina odgovoril, da je »anonimno pričanje, da je prišlo do srečanja in da vir ni poznal identitete. Prišlo je do srečanja med Janšo in nekimi Izraelci.« Na vprašanje, kako pa je vir vedel, da so Izraelci, Mekina ni želel iti v podrobnosti in je rekel, »da je na tem mestu, to-to«,

Na podlagi javno dostopnih informacij jim je uspelo identificirati dva od štiri potnikov, eden od njih je bil Zorella. Drugi pa je bil Giora Eiland, nekdanji visoki časnik izraelske vojske in dolgoletni svetovalec organizacije Black Cube, je dejal.

Kdo je plačal akcijo tajnega snemanja

Ob tem se organizatorjem današnje novinarske konference postavljajo vprašanja, kot so, kdo je plačal akcije tajnega snemanja Slovencev, ki niso poceni, in zakaj je Janša povabil izraelsko zasebno obveščevalno službo v Ljubljano. Na vprašanje, koliko je Black Cube povezana z državo Izrael in ali bi utegnil biti motiv preprečitev, da bi se Slovenija pridružila tožbi proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi, na kar je sicer na sobotni novinarski konferenci nakazal sam Janša, prisotni niso želeli špekulirati.

»Vse, kar smo danes videli, je nedopustna praksa v demokraciji in je napad na suverenost naše države,« pa je ob tem ocenila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Po njeni oceni smo priča zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo. Ob tem pa opozarja tudi na ničelno toleranco do korupcije.

Obenem so pozvali ljudi, naj vseeno gredo na volitve.

ZADNJE NOVICE
13:41
Novice  |  Slovenija
VMEŠAVANJE V SLOVENSKO POLITIKO

Skrivnostni leti izraelskih obveščevalcev na Brniku: vir trdi, da naj bi se ustavili na sedežu SDS pri Janši (VIDEO)

Novinar Borut Mekina: Janez Janša se je decembra srečal z zasebnimi obveščevalci iz Black Cube.
16. 3. 2026 | 13:41
