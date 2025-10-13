Skrivnostni umor Slovenca v Srbiji: nekdanja policistka na zatožno klop

POGREŠAN DOLGA LETA

Kmalu na zatožno klop srbska policistka, obtožena umora Slovenca. Tomaža Kostelnika naj bi umoril njen partner, truplo sta zakopala.

Na višjem sodišču v srbskem Somborju bi se moral začeti proces zaradi skrivnostnega umora Slovenca Tomaža Kostelnika, vendar nekdanja policistka, 45-letna Kristina K., in njen nekdanji partner, 36-letni Predrag B., še nista začela greti zatožne klopi. Na prošnjo enega od zagovornikov je bil začetek sojenja prestavljen na 30. oktober, ko se bosta lahko zagovarjala. Pri nas je bil Tomaž pogrešan Policistka je obtožena tako imenovanega težkega umora, Predrag pa poleg tega kaznivega dejanja še nedovoljenega posedovanja orožja. Pripravljalni narok v tej zadevi je bil že julija, na njem je ...