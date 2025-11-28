Neznano kam izginila lepotica iz Gradca, aretirani trije Slovenci

POGREŠANA OD NEDELJE

Na Šentilju ob gorečem avtu prijeli Patrika iz okolice Maribora. Bil je nekdanji partner lepotice Fani Stefanie Pieper.

»Sploh ne moremo opisati, kako se pravkar počutimo,« je za Kronen Zeitung zadnje dneve strnil krušni oče 31-letne vplivnice, vizažistke in pevke Fani Stefanie Pieper iz Gradca, ki je pogrešana od nedelje. Takrat naj bi se Fani še zadnjič javila prijateljici, da je odšla s psom na sprehod ter da je vse v redu: »Ob tem pa je napisala, da ima občutek, da je nekdo v stolpnici,« je dodal njen krušni oče. Pozneje naj bi v stolpnici, v kateri biva Fani, eden izmed sosedov videl njenega bivšega fanta, 31-letnega Patrika M. iz Maribora oziroma okolice tega; pred njenim izginotjem naj bi slišali tudi ...