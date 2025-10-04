  • Delo d.o.o.
GOLAŽIJADA

Skuhali in pojedli so 400 litrov golaža (FOTO)

V Občini Sveta Trojica so pripravili prvo golažijado in uspela jim je odlično.
Mojca Marot
 4. 10. 2025 | 18:28
3:47
Branko Novak je znan podjetnik iz Svete Trojice in baritonist, znan kot Alfijev muzikant. A to ni vse. Novak je tudi glavni organizator golažijade, ki sta jo pripravila tamkajšnje društvo upokojencev in društvo vinogradnikov. Dogodek je bil nadvse uspešen, saj se je na trgu zbralo več kot tisoč obiskovalcev, pretežno domačinov, prišli pa so tudi iz okoliških krajev. »Takšno število je dokaz, da ljudje zelo pogrešajo druženje. Trg v Sveti Trojici je običajno popoldne po 15. uri prazen, zadnjo septembrsko nedeljo pa je bil nabito poln, živahno je bilo do poznih večernih ur,« pove duša Svete Trojice Novak.

Štirje pihalni orkestri

Za prijetno vzdušje na trgu so skrbeli kar štirje pihalni orkestri, in sicer Pihalna godba Markovci, Pihalni orkester Apače, Godba na pihala Sveti Jurij ob Ščavnici ter domači slovenskogoriški pihalni orkester MOL iz Lenarta. Igrali so vsak zase, pa tudi skupaj – združenim je dirigiral Srečko Kovačič, klarinetist Alfijevih muzikantov in nekdanji prvi klarinetist mariborske SNG Opere. Pretežno so igrali koračnice, v programu pa so bile tudi Avsenikove melodije in melodije Alpskega kvinteta. Ko so inštrumente odložili, so se prelevili v kuharje in pripravili golaž.

Slabega golaža ni bilo, odločale so nianse.

Za veselo razpoloženje so s skladbami iz repertoarja Jožeta Burnika skrbeli tudi harmonikarji in harmonikarice, ki jih poučuje znani harmonikar Siniša Čeh. Na koncu so v različnih sestavih skupaj zaigrali vsi. Vsi drugi so lahko le uživali. Dogajanje je doseglo vrelišče, ko se je na trgu pojavil Vinko Šimek v opravi legendarnega Jaka Šraufcigerja, češnjica na vrhu torte pa je bil Alfi Nipič, ki so ga na prizorišče pripeljali s trojiškim taksijem, kot so v šali poimenovali štiricikel, s katerim so se lahko vozili tudi drugi obiskovalci. »Alfijev prihod je bil presenečenje tudi zame. Da bo prišel, nisem vedel,« nam je ganjen priznal Novak.

Glede na to, kako uspešna je bila že prva golažijada, že iščejo 500-litrski kotel za drugo leto, nam je zaupal.

Rdeča nit je bila poleg druženja seveda kuhanje golaža. Kuhalnico so v roke vzela vsa domača društva, kar 21 jih je bilo: od gasilcev, športnih društev do društev kmečkih žena in motobikerjev. Vse jedi je pokusila komisija, v kateri so bile Cvetka Bunderla iz ptujske enote Kmetijsko-gozdarske zbornice, Dragica Vračič in Romana Drumlič, direktorica Radia Slovenske gorice, ki ima veliko izkušenj z organizacijo tovrstnih kulinaričnih dogodkov.

»Slabega golaža ni bilo, odločale so nianse,« je bila soglasna komisija. Da je bilo res tako, so potrdili obiskovalci, saj so vse porcije, bilo ga je 400 litrov, pojedli. Komisija je zmago prisodila članom Bolfenškega društva ljubiteljev stare tehnike iz sosednje Trnovske vasi.

Recepta za najboljšega nismo izbrskali, je pa jasno, da brez govejega bočnika in čebule golaža ni. »Predvsem mora biti količina mesa in čebule v enakem razmerju. Da čebule ni zmanjkalo, je poskrbela kmetija Roka Felerja iz Dogoš z donacijo, za kar jim gre velika hvala,« je dejal Novak, ki je za vsak primer, da golaža ne bi zmanjkalo, že večer prej v družbi prijateljev Romana Krambergerja in Marije Herič skuhal 170 litrov te jedi. Glede na to, kako uspešna je bila že prva golažijada, že iščejo 500-litrski kotel za drugo leto, nam je zaupal. 

golažijadaSveta Trojicaprireditevgolažtekmovanje
