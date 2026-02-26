Alarmantni podatki za več slovenskih občin: le 12 vzorčnih mest od 74 ni onesnaženih

Znani so rezultati vzorčenja, ki so ga lani opravili na 51 lokacijah v petih koroških občinah: v Črni na Koroškem, Mežici, na Prevaljah, Ravnah na Koroškem in v Dravogradu. Skupno 74 vzorcev tal, to je makadama, mivke, peska in proda na otroških igriščih, v stanovanjskih območjih ter na kmetijskih površinah, ne kaže dobre slike: le na 12 mestih analiza ni izkazala onesnaženosti.

Odvzeti vzorec, pripravljen za analizo FOTO: Agencija Za Okolje

Rezultati raziskave, ki jo je opravila Agencija za okolje, kažejo alarmantne podatke: na 29 oziroma v 39 odstotkih vzorčnih mest so izmerili kritične vrednosti, na 22 vzorčnih mestih, to je v 30 odstotkih, je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na dodatnih 11 vzorčnih mestih, to je v 15 odstotkih, pa je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo. »Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem,« pravi poročilo.



Vse to je posledica dolgotrajne rudniške in industrijske dejavnosti ter naravnih vplivov, vključno s poplavami avgusta 2023, ki so povzročile širjenje onesnaževal v tleh. »Prve ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti s težkimi kovinami – ozelenjevanje površin, mokrenje cestišč ... smo začeli izvajati leta 2008,« pravi Romana Lesjak, županja občine Črna, in doda: »Poplave pa so odnesle vse.«

»Najpomembneje je, da čim prej saniramo otroška igrišča in površine, kjer so otroci,« pravi Romana Lesjak. FOTO: Blaž Samec

Pri vzorčenju so pod drobnogled vzeli javne površine, kjer se zadržujejo otroci, kot so vrtci, šole in otroška igrišča, ki so še posebej potencialno ogrožajoča, saj so povišane vsebnosti težkih kovin lahko povezane s tveganjem za zdravje. Poleg tega so preverjali razmere v okolju, kjer so bile pri otrocih ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi. Zato so opravili vzorčenje 53 otroških igrišč, 11 makadamskih poti, pet peščeno-prodnatih površin in pet stanovanjskih zelenic in vrtov.

Rezultati so pokazali, da je v petih koroških občinah potrebna celovita sanacija na 15 otroških igriščih ter omilitveni ukrepi na 13 otroških igriščih: v občini Črna na Koroškem je potrebna celovita sanacija na dveh lokacijah, v občini Mežica sta prav tako potrebni dve celoviti sanaciji, na dveh lokacijah pa omilitveni ukrepi, v občini Ravne na Koroškem dve celoviti sanaciji in štirje omilitveni ukrepi, v občini Dravograd pa je potrebnih pet celovitih sanacij in štirje omilitveni ukrepi.

Makadamska pot na javorju, kjer so vzeli vzorec za analizo. FOTO: Agencija Za Okolje

V raziskavo je bilo vključeno otroško igrišče v Črnečah. FOTO: Agencija Za Okolje

Med lokacijami – opozarjajo raziskovalci – je še poseno izstopala lokacija z makadamsko cesto, ki je bila nasuta, a z ekstremno visokimi koncentracijami posameznih težkih kovin. Nekatere sanacije, denimo Stadion Pristava v občini Črna na Koroškem, igrišče ob Trgovskem centru Peca v občini Mežica in Naselje Meža v občini Dravograd, pa po meritvah, ki so jih opravili, niso bile ustrezno sanirane.

Kako naprej, ni dvoma, meni Romana Lesjak, ki našteje večino ukrepov, ki so opredeljeni v državnem Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja. Zasnovan je tako, da omogoča sistematično spremljanje, ocenjevanje stanja in ustrezne sanacije na posameznih lokacijah. Med ukrepi so, našteje županja, redno mokro čiščenje asfaltnih površin v času brez dežja, ozelenjevanje golih površin s travo, grmovnicami, cvetjem, zamenjava zemljin na otroških igriščih. Nov ukrep bo preplastitev makadamskih cest, torej lokalnih in gozdnih, z asfaltom. »Dostope do zaselkov bomo rešili,« pravi županja, ki še doda: »Zavedati pa se moramo, da je samo naša občina velika 156 kvadratnih kilometrov in da imamo 400 kilometrov cest ...«

Lesjakova v sodelovanju z državo pričakuje še dodatne ukrepe. »Najpomembneje pa je, da čim prej saniramo otroška igrišča in površine, kjer so otroci,« pravi Romana Lesjak, saj postanejo težke kovine nevarne zdravju v primeru stika.