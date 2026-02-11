Slaba novica iz Rogaške Slatine: toliko delavcev bodo odpustili v Steklarni Rogaška

Mednarodna skupina Fiskars Group, ki proizvaja kristalne izdelke, načrtuje obsežne spremembe poslovanja z namenom povečanja učinkovitosti in dolgoročne dobičkonosne rasti. Kot so danes sporočili, bodo zaradi tega v Evropi prilagodili proizvodne zmogljivosti, kar vključuje tudi Steklarno Rogaška.

Podjetje bo odpustilo do 29 delavcev

Pojasnili so, da gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja. Steklarna Rogaška ostaja pomemben del skupine Fiskars in njenih blagovnih znamk kristalnih izdelkov, prilagoditve pa naj bi omogočile kontinuiteto proizvodnje, večjo učinkovitost in dolgoročno stabilnost podjetja.

Po navedbah Fiskars Group v okviru dobavne verige poteka konsolidacija vse proizvodnje na Danskem na eno lokacijo v Glostrupu, hkrati pa bodo distribucijski center v ZDA predali zunanjemu izvajalcu. Cilj je optimizacija sredstev in boljše usklajevanje proizvodnje z distribucijo.

Skupina se namreč sooča s precejšnjim upadom povpraševanja po kristalnih izdelkih. Samo v zadnjih dveh letih je trg zabeležil več kot 20-odstotni padec, kar je posledica zmanjšane prodaje in kopičenja zalog. Posebej zahteven ostaja ameriški trg, ki je za Fiskars ključnega pomena.