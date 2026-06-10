Slaba novica: veliko trgovsko podjetje naj bi v Sloveniji odpuščalo

Po neuradnih informacijah je družba Lidl Slovenija začela postopek reorganizacije dela v upravnih službah, kar pomeni ukinjanje določenih delovnih mest v Sloveniji. Del nalog, ki jih danes opravljajo v upravi v Ljubljani, prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. Po navedbah nekaterih zaposlenih naj bi za zdaj brez dela v Sloveniji ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oz. prenesena v skupno organizacijsko strukturo, ki je na Hrvaškem. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja, na svoji spletni strani poroča časnik. Nekateri od teh zaposlenih so bili v zadnjih dneh povabljeni na individualne razgovore, na katerih naj bi jim ponudili sporazumno prekinitev delovnega razmerja. Po neuradnih informacijah naj bi nekaterim zaposlenim ponudili odpravnine in nekajmesečno obdobje, v katerem naj bi ostali doma, nato pa bi jim delovno razmerje prenehalo. Uradnih odpovedi v takšnem primeru ni, piše Večer.

Odziv Lidla

V Lidlu za časnik konkretnih navedb niso komentirali, so pa potrdili, da imata slovenska in hrvaška družba že več kot leto skupno upravo in del administracije. Na vprašanja o reorganizaciji, številu zaposlenih, ki jih spremembe zadevajo, in morebitnem prenosu delovnih mest v Zagreb so iz Lidla odgovorili zgolj splošno. »Kot smo že poročali, imata Lidl Slovenija in Lidl Hrvaška od marca 2025 isto upravo kot tudi del administracije, ki opravlja delo za obe državi. Na ta način bolje izkoriščamo sinergije in krepimo sodelovanje med državama ter ustvarjamo eno ekipo, da bi ostali dolgoročno uspešni,« so odgovorili Večeru. Dodali so, da nadaljnjih podrobnosti o strukturi njihovih nacionalnih podjetij ali posameznih kadrovskih postopkih ne morejo komentirati.

Družba Lidl Slovenija je konec koledarskega leta 2024 zaposlovala nekaj več kot 1700 ljudi, konec poslovnega leta 2024, ki se je končalo 28. februarja 2025, pa nekaj manj kot 2100. V tistem poslovnem letu, za katero so zadnji objavljeni podatki, je imela 677,7 milijona evrov celotnih prihodkov, kar je 5,6 odstotka več kot leto prej, in 15,7 milijona evrov čistega dobička oz. 10,6 odstotka manj kot v predhodnem poslovnem letu.